«Paco» ferdig som Høgmo-assistent i Molde

Det skriver klubben i en pressemelding.

«Paco har valgt å vende hjem til Göteborg, der familien hans bor, spesielt med tanke på at de nå venter sitt tredje barn. Det er et valg vi har stor respekt for», heter det i meldingen.

«Da Paco signerte for MFK tidligere i år, ble det allerede da avtalt at man sammen skulle evaluere familiesituasjonen hans før sommeren. I løpet av de siste månedene har vi hatt en god dialog, og det er med forståelse og respekt at vi nå takker ham for innsatsen», skriver klubben.

Johansen kom inn i klubben to døgn etter at Høgmo ble presentert som hovedtrener i januar.

«Paco» kom i januar fra trenerjobb i svenske Häcken. Tidligere har han vært i Odd, landslagstrener på aldersbestemt nivå, Legia Warszawa, Hønefoss, kvinnelandslaget og Lyn.

Molde har fått en blytung start på sesongen med kun to seire etter åtte kamper. Det gjør at de ligger helt nede på 12.-plass på tabellen.

Molde møter Brann på bortebane torsdag.

