Økonomisk krise for ski-VM: – Alvorlig situasjon

«Kontinuerlig oppdatering underveis ga ingen indikasjoner på den alvorlige økonomiske situasjonen vi nå er kommet i», heter det i uttalelsen.

VM-selskapet hadde tidligere en prognose på et overskudd på 15 millioner. Det har de sett nå at ikke er realistisk.

Blant annet peker de på kostnadene knyttet til sikring og reparering av utstyr i anlegget samt hotellkostnadene til akkrediterte personer. Været skapte store utfordringer.

– Det ble et fantastisk VM, men vi fikk noen voldsomme utfordringer med vær og vind. Det medførte lavere billettinntekter og høyere kostnader for sikkerhet og transport. Vi vil kunne si mer om dette etter det neste styremøtet, sa styreleder Åsne Havnelid nylig.

Inntektene fra VIP-tilbudet hadde de også overvurdert, opplyses det onsdag.

– Betydelig negativt

Trondheim kommune eier ti prosent av VM-selskapet og har bedt om et møte med partene 5. juni, kom det fram tirsdag. Kommunen har samtidig varslet at de vurderer å granske den økonomiske situasjonen VM-selskapet har havnet i.

Onsdag ble situasjonen klarere.

«Vi ser nå at det økonomiske resultatet til VM- selskapet vil bli betydelig negativt, og det er veldig trist. Vi hadde som mål å levere tilbake et overskudd til våre eiere som igjen skulle gå til aktivitet for barn og unge», skriver VM-selskapet videre.

Skal snakke med kreditorer

Til sammenligning satt Oslo-VM igjen med 68 millioner kroner da det endelige regnskapet etter mesterskapet i 2011 var ferdigstilt.

Videre heter det at selskapet nå sammen med kreditorer skal komme fram til gode løsninger.

«Vi håper derfor på forståelse for at vi ikke kan gå ut med konkrete tall da det vil avhenge av hvilke løsninger vi kan komme fram til med kreditorene», skriver de.