Nytt armageddon-tap for Carlsen: – Uprofesjonelt

Carlsen har dermed tapt to armageddonpartier på rad. Tirsdag ble Hikaru Nakamura for sterk.

– Det var litt uprofesjonelt. Jeg var litt lei, og han spilte bra. Selvfølgelig er jeg skuffet, men jeg får prøve igjen i morgen, sa Carlsen til TV 2.

– Jeg har ikke hatt så mye energi, konkluderte han.

Nordmannen hadde hvite brikker mot Wei, men måtte nøye seg med remis til tross for at kineseren på tampen hadde tidstrøbbel.

Carlsen ga tidligere i partiet fra seg en vinnende stilling. Han gjorde upresise trekk som ga Wei en vei inn i partiet igjen, og kineseren holdt unna.

I armageddonpartiet fikk Wei en kjempestart og satte Carlsen under hardt press. Nordmannen gjorde også flere svake trekk som ga Wei en stor fordel. Den ga ikke kineseren fra seg på vei mot seier.

I armageddon får spilleren med de hvite brikkene mer tid enn svart, men hvit må også vinne. For svart holder det med remis for å vinne.

Dermed står nordmannen med fem poeng etter tre runder. I Norway Chess er det tre poeng for seier, ett for remis. Ved remis spilles det armageddon om et ekstra halvpoeng.

Carlsen åpnet med seier over verdensmester Gukesh Dommaraju mandag, men tapte mot Nakamura i armageddon tirsdag.

De seks spillerne møter hverandre to ganger hver før turneringsvinneren kåres. Torsdag skal Carlsen møte indiske Arjun Erigaisi med hvite brikker.