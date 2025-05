Bessebergs forsvarer anklager Økokrim for ryktespredning: – Aldri sett noe lignende

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Prosedyren til Berg kom dagen etter at aktoratet hadde lagt ned påstand om å dømme Besseberg til tre år og seks måneders fengsel for grov korrupsjon.

– Dette er en sak ulik alle andre i innhold og metode. I fem uker har vi vært vitne til et idrettspolitisk seminar, innledet Berg.

Deretter tok han et knallhardt oppgjør med påtalemyndighetens bevisføring.

– Vitnene ble bedt om å spekulere i avhør og i vitneboksen. Sladder og rykter om forhold langt utenfor tiltalen er blitt lest opp. Aktoratet har på denne måten brakt fram uverdige vitnemål. Jeg har aldri sett noe lignende i en økonomisk straffesak.

Matrjosjka-dukke

Besseberg var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i over 25 år. Tiltalen er knyttet til vervet, og anklagene handler om bestikkelser i form av tre luksusklokker, eksklusive jaktturer, samvær med prostituerte og en leasingbil.

Mye av dette kobles til maktpersoner i russisk idrett og rettighetsselskapet Infront. Besseberg har hele tiden nektet straffskyld.

– Som en russisk matrjosjka-dukke må vi gjennom lagene for å finne hva som er relevant, sa Berg i sin prosedyre.

Han mener saken kan skrelles ned til klokkene og jaktturene, og at heller ikke dette var ulovlig smøring.

– Det må skje med forsett. Man kan ikke gå inn i en sky med påvirkningsrisiko og bli korrupt. Sånn kan det ikke være.

Skyggesaker

Ifølge forsvareren har ankesaken vært gjennomsyret av «ulmende anklager» om juks, doping og penger. Dette er det han kaller skyggesaker.

– Det føles ikke godt å sitte her og egentlig ikke vite hva man er tiltalt for, sa Berg og ba lagmannsretten ha et «betydelig kritisk blikk» på det Økokrim har lagt fram.

Opprinnelig ble Besseberg anklaget for å ha latt seg kjøpe for å skjule russisk doping, men disse beskyldningene kom ikke med i tiltalen.

– Russland er ordet som er blitt nevnt oftest av påtalemyndigheten. Det har vært et stort dilemma for forsvaret. Skal vi snu ryggen til det, eller kjempe mot en historiefortelling vi ikke er enig i? sa Berg, og tvilte på at aktoratet hadde fulgt plikten om å være objektiv.

I Økokrims prosedyre ble Besseberg fremstilt som en som beriket seg selv og ble eneveldig i sine siste år som skiskytterpresident.

– Han var i en konstant tilstand av inhabilitet. Saken går inn i kjernen av korrupsjonsbestemmelsene, sa statsadvokat Marianne Djupesland.

I fjor ble Besseberg felt på ni av ti tiltalepunkter i tingretten og dømt til tre år og én måneds fengsel.

