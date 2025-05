50 år siden tidenes mesterliga-ran. Eller hva, Leeds?

Hvor mange nordmenn ble Leeds-supportere etter den berømmelige finalen i Paris for 50 år siden, 28. mai 1975?

Eksakte tall på det finnes ikke, men kampen Bayern München – Leeds United på Parc des Princes ble en merkestein i den internasjonale fotballhistorien. Det ble kampen som etterlot seg rykter, konspirasjonsteorier, tårer og smil. Det er en grunn til at kampen fortsatt lever i manges bevissthet. De som var der vil aldri glemme den. Her i landet var det bare en TV-kanal tilgjengelig, og NRK sendte selvfølgelig en slik begivenhet. Den samlet mange av oss, og de heldigste hadde til og med farge-TV!

Den åpenbare urettferdigheten som utspilte seg, gjorde at sympatien gikk i britisk vei og til dette laget i England som for lengst hadde skapt overskrifter med sine mange personligheter på og utenfor banen. Og ikke minst et managerbytte det både er skrevet bøker og laget film av. Men Brian Clough får vi komme tilbake til …

Kampen er en av flere grunner til at Leeds er helt oppe i tetsjiktet av antall supportere i Norge, tross mange års fravær fra Premier League. Men kommende sesong er de tilbake.

Og da passer det bra å minne om hendelsen for 50 år siden, en finale noen aldri blir ferdig med og som inneholdt noen av fotballens største personligheter: Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Peter Lorimer og Billy Bremner.

Les også: Leeds og Burnley tilbake i Premier League

Beckenbauers svar

Alle fire hadde sentrale roller i dramaet som ble så heftig at Leeds etter kampen ble utestengt fra europeisk fotball i flere år.

Hva skjedde?

Kortversjonen var at Leeds dominerte kampen totalt, ble snytt for et straffespark og fikk et mål feilaktig annullert. Med VAR på plass hadde antakelig utfallet blitt et annet.

Men kampen hadde sin egen VAR-dommer: Franz Beckenbauer …

Han fikk spørsmålene om sin rolle i denne kampen mange ganger, til og med fra undertegnede.

For i den kuriøse delen av norsk pressehistorie var Franz Beckenbauer spaltist (!) i daværende Arbeiderbladet under fotball-VM i 1990 i Italia. Ikke bare for oss riktignok, men det ga meg alibi til å snakke med ham i den tyske leiren.

– Du ble vel den viktigste faktoren i finalen i 1975, spurte jeg?

Beckenbauer smilte bare. – Så du er ikke ferdig med den kampen du heller, gliste han uten å gå inn i detaljene.

Beckenbauer døde i Salzburg i Østerrike i januar i fjor.

Straffespark? – Ja

Han var involvert i flere kontroversielle episoder denne maikvelden.

Først felte han Leeds-spiss Allan Clarke innenfor 16-meteren der TV-bildene viste at Bechenbauer tok foten, ikke ballen. Men den nølende, franske dommeren Michel Kitabdjian lot være å dømme. Leeds-spillerne protesterte, som vanlig til ingen nytte.

Akkurat den episoden har Beckenbauer senere innrømmet at han mente var straffespark. Men det var ikke han som dømte …

Men det gjorde han kanskje senere i kampen?

Les også: Leeds sikret seg seriemesterskapet

Legenden Lorimer

Det var fortsatt målløst i Paris da scoringen endelig satt for Leeds midtveis i 2. omgang. Supporterne hadde sett sjanse etter sjanse bli misbrukt. Men et frispark fra Johnny Giles ble boksåpneren. Peter Lorimer, mannen som skulle ha verdens hardeste skudd, møtte ballen inne i feltet og feide ballen i nettet med et vakkert volleyskudd.

Linjemannen holdt flagget nede og han løp tilbake til midtstreken slik man skal gjøre når alt er i orden. Dommeren markerte for scoring.

Men da grep Franz Beckenbauer inn. Etter en samtale med dommeren ble målet annullert på grunn av en mulig offside på Billy Bremner.

Verken Beckenbauer eller dommeren har i ettertid avslørt ha de snakket om. Men det syntes ganske opplagt.

Beckenbauers posisjon i internasjonal fotball var velkjent. Han var keiseren, han var kapteinen som ledet Vest-Tyskland til VM-gull året før. Han var fotballens gudfar, i Bayerns klubbdrakt og i landslagets hvite trøye.

Leeds feiret opprykket med parade gjennom byens gater 5. mai i år. (Ed Sykes/Reuters)

Leeds-supporterne på Parc des Princes ble mer og mer frustrert og da Franz Roth sendte Bayern i ledelsen 20 minutter før slutt, sprakk det. Supportere kastet gjenstander inn på banen og havnet i slåsskamper med fransk politi.

Leeds presset på for utligning, men Bayern fikk til en smart kontring slik at legenden Gerd Müller punkterte kampen med sin 2–0 scoring sju minutter før full tid.

I en TV-dokumentar har Uli Hoeness, som senere ble direktør i Bayern München, innrømmet at resultatet av denne finalen ble helt feil. Peter Lorimer har i ettertid kalt hele affæren for juks.

Leeds manager den kvelden, Jimmy Armfield, var en gentleman. Han sa han var uenig i dommerens avgjørelsen, men la til som så mange etter han:

– Slik er fotballen.

Les også: Den fordømte fotballromanen

Manager i 44 dager

Han hadde tatt over et lag som hadde skapt overskrifter gjennom hele sesongen. For da manager Don Revie ble engelsk landslagssjef året før, ble han erstattet av Brian Clough. Vi fikk engelsk fotballs mest kontroversielle ansettelse. Brian Clough hatet Leeds og ble i jobben i 44 dager. Den historien er det også blitt bok og film av: “Damned Leeds! Fordømte Leeds, på norsk.

For dette laget hadde Don Revies stempel. Det var han som hadde bygd opp det moderne Leeds. Det var denne finalen som skulle sette kronen på verket. Slik gikk det altså ikke.

Nå skjedde det mer i denne finalen som ble oversett av dommertrioen. Allerede etter tre minutter ble Bayerns svenske back Björn Andersson kvestet av Terry Yorath. Andersson brakk beinet der og da. Men Yorath fikk ikke engang gult kort. Han skulle hatt direkte rødt. Og da hadde kanskje kampen blitt helt annerledes.

– Jeg elsker fotballkamper man aldri blir ferdig med, sa Dag Solstad til meg da jeg intervjuet ham under fotball-VM i USA i 1994.

Vi snakket om fotballhistoriens største oppgjør der kvartfinalen i VM i 1986 mellom England og Argentina topper listene. Det var vi helt enige om.

Gerd Müller ble selvsagt matchvinner i denne finalen også. Bildet er fra en landskamp for Vest-Tyskland som det da het. (STAFF/AFP)

I 1975 var ikke Champions League funnet opp, men Serievinnercupen var forløperen. Og etter at Leeds hadde slått Barcelona med Johan Cruyff med taktstokken i semifinalen (3-2 sammenlagt) var finaleforventningene store i en ellers grå sesong for Leeds.

Leeds tapte kampen, men vant hjertene. Og det har i de 50 årene siden hatt større effekt.

Kommende lørdag spilles årets finale mellom Inter og Paris Saint-Germain. Sistnevnte har finalearenaen fra 1975 som sin hjemmebane. Og årets finale spilles på hjemmebanen til Bayern München. Ja, fotballhistorien har en sterk evne til å gå i sirkler.

PS. De nevnte hovedrolleinnehaverne er alle borte. Beckenbauer døde som nevnt i 2024, Gerd Müller og Peter Lorimer gikk bort i 2021, Billy Bremner i 1997. Dommeren Michel Kitabdjian døde i 2020.

---

FAKTA

Finale i serievinnercupen, 28. mai 1975.

Bayern München – Leeds United 2–0 (0–0)

Parc des Princes, Paris: 48.374 tilskuere.

Mål: 1–0 Franz Roth (71), 2–0 Gerd Müller (83).

Dommer: Michel Kitabdjian, Frankrike.

Gule kort: Hans-Georg Schwarzenbeck, B.M, Paul Reaney og Norman Hunter, Leeds.

Bayern München: Sepp Maier – Björn Andersson (Sepp Weiss fra 4. min.), Franz Beckenbauer, Hans-Georg Schwarzenbeck, Bernd Dürnberger – Franz Roth, Rainer Zobel, Jupp Kapellmann – Conny Torstensson, Gerd Müller, Uli Hoeness (Klaus Wunder fra 42). Manager: Dettmar Cramer.

Leeds United: David Stewart – Paul Reaney, Paul Madeley, Norman Hunter, Frank Gray – Peter Lorimer, Billy Bremner, Johnny Giles, Terry Yorath (Eddie Gray fra 80) – Joe Jordan, Allan Clarke. Manager: Jimmy Armfield.

---