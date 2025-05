Reuters: Lag fra Russland og Belarus utestenges fra vinter-OL i 2026

Reuters henviser til at Den internasjonale olympiske komité tirsdag bekrefter at det ikke blir gitt åpning for at lag fra de to nasjonene kan delta i Italia.

Det betyr blant annet at det russiske herrelandslaget i ishockey ikke blir å se under lekene.

Russland og Belarus har vært utestengt fra de siste olympiske lekene som følge av krigen i Ukraina.

IOCs siste utspill i saken kommer angivelig som et svar på rapporter i Russland om at høytstående hockeyledere har hatt samtaler med Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) om deltakelse i OL.

«IOCs anbefaling fra mars 2023 vedrørende lag med utøvere med russisk pass står fortsatt ved lag», heter det fra IOC.

«Den (anbefalingen) er basert på det faktum at en gruppe individuelle nøytrale utøvere per definisjon ikke kan betraktes som et lag. Vi tar til etterretning at IIHF har bekreftet at de vil følge denne anbefalingen», skriver OL-toppene videre.

Ville ha IOC på banen

Et lite antall russiske og belarusiske utøvere fikk delta under fjorårets sommer-OL i Paris som nøytrale – forutsatt at de oppfylte gitte krav.

De internasjonale særforbundene fikk gitt siste ord i spørsmålet om det skulle åpnes for slik deltakelse i deres idretter.

Utøverne som slapp gjennom nåløyet, konkurrerte uten russisk eller belarusisk flagg og nasjonalsang. I stedet deltok de som nøytrale utøvere. Alle russiske lag ble nektet å stille.

Presidenten i Det internasjonale ishockeyforbundet, Luc Tardif, sa i helgen til SVT at han håpet IOC kunne rykke ut offentlig med at Russland ikke får spille ishockey i 2026-lekene.

– Vi var tydelige på at det er IOC som må informere den russiske komiteen, og det har de gjort. Vi ønsker også at IOC skal kommunisere dette, sa forbundstoppen.

Fikk grønt lys

Fire russiske kunstløpere for menn og kvinner fikk nylig grønt lys av Det internasjonale skøyteforbundet til å prøve å kvalifisere seg til neste års vinterleker som nøytrale.

Det har sammenheng med at Det internasjonale skøyteforbundet har valgt å åpne for dette. Flere andre forbund, blant dem Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) er kommet til motsatt konklusjon.

IOC suspenderte den russiske OL-komiteen i oktober 2023.

«Denne anbefalingen ble gitt etter konsultasjoner med de berørte internasjonale forbundene og andre interessenter i den olympiske bevegelsen», skriver IOC.

