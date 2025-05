Maradona-rettssak kan kollapse: – Dette er en skandale

Sju argentinske helsearbeidere er tiltalt for forhold knyttet til Maradonas død. Nå er det reist spørsmål knyttet til habiliteten til den ene av de tre dommerne som leder rettssaken.

Rettsforhandlingene ble i forrige uke satt på pause på ubestemt tid. Bakgrunnen var at forsvarerne har vist til at en av dommerne har medvirket til en TV-dokumentar i forbindelse med saken. Deltakelsen skal utgjøre et mulig etisk brudd.

Dersom den aktuelle dommeren, Julieta Makintach, ender opp med å bli fjernet fra saken, kan hele rettsprosessen bli erklært ugyldig.

– Grovt uaktsom

Maradona døde 25. november 2020, 60 år gammel. Han var da under rehabilitering etter en hjerneoperasjon. Fotballegenden hadde kjempet mot kokain- og alkoholavhengighet i lang tid.

Argentineren døde av hjertesvikt og akutt lungeødem, to uker etter å ha blitt operert. Han ble funnet død i sengen av dagsykepleieren sin.

Det medisinske teamet som fulgte opp Maradona, står tiltalt i en domstol i Buenos Aires-forstaden San Isidro som følge av oppfølgingen fotballegenden fikk i den aktuelle perioden.

Aktoratet har beskrevet behandlingen Maradona fikk de siste dagene han levde, som grovt uaktsom.

– Skandale

Rettssaken skal etter planen gjenopptas tirsdag, men det er samtidig ventet at minst en av forsvarerne vil ble om at dommer Makintach fjernes. Hva som i så fall skjer, er uvisst.

Hvis dommeren blir besluttet tatt ut av saken, må det avgjøres om hun i det hele tatt kan erstattes, eller om rettssaken må starte på nytt med et nytt dommerpanel.

– Dette er en skandale av et slikt omfang at hele verden snakker om det argentinske rettsvesenet, sa Fernando Burlando, advokat for Maradonas døtre, til en lokalradiostasjon i forrige uke.

Detaljene i anklagene mot Makintach relaterer seg til at det før rettssaken ble nedlagt forbud mot filming av forhandlingene.

Nekter

Makintach nekter for å ha deltatt i eller godkjent filming, men opptak som ble delt i argentinske medier i løpet av helgen, viser at hun blir intervjuet av et filmteam like før rettssaken starter.

TV-produsenten sier i en uttalelse nyhetsbyrået AFP har sett at de har laget en dokumentar om Makintach som «dommer og kvinne», ikke om selve rettssaken. Den forklaringen har ikke advokatene slått seg til ro med.

– Alle føler nå at denne (rettssaken) er kompromittert. Det er best å starte fra begynnelsen av, har Mario Baudry, advokaten til Maradonas ekspartner Veronica Ojeda, sagt.

De tiltalte i saken risikerer fengselsstraffer på mellom 8 og 25 år hvis de blir dømt.