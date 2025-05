Magnus Carlsen mistet klart overtak mot Nakamura – tapte i armageddon i Norway Chess

Carlsen hadde tilsynelatende en vinnende stilling i armageddon med svarte brikker, men han brukte nesten all tiden sin på å vurdere et trekk og tapte til slutt under akutt tidspress.

– Det var et komplisert parti, og jeg er litt tung i hodet. Da trenger jeg tiden jeg bruker, men det ble litt for mye til slutt. Det er ikke ideelt, men det er ikke noen krise, sa Carlsen til TV 2 etterpå.

Det var de to eneste med full poengpott etter mandagens åpningsrunde som møttes ved brettet i Stavanger. Med halvannet poeng tirsdag er Nakamura i delt ledelse med Arjun Erigaisi, mens Carlsen er et halvpoeng bak.

– Det var ikke det beste armageddonpartiet. Vi spilte for sakte begge to, og jeg tror Magnus glemte at det ikke var tidstillegg. Alt ble veldig rotete, men det var nok gøy for tilskuerne, og om vi skal ta med oss noe fra dette, er det at sjakk uten tidstillegg gir flere avgjorte partier og er bedre for fansen. Er de fornøyd, er jeg det også, sa Nakamura til TV 2.

Carlsen så en stund ut til å være på full fart mot en ny trepoenger og klar ledelse.

Tidsdrama

Etter 17 trekk og 70 minutter ved brettet gikk Carlsen i skrifteboksen for annen gang og fortalte at han var optimist etter det han mente kunne være en feil av Nakamura.

– Potensielt kan hans d4 (13. trekk) ha vært en alvorlig unøyaktighet. Det ga meg sjansen til å spille c5 og b5. Jeg tenker at det ser lovende ut, at han må jakte veldig seriøst på jevnbyrdighet. Jeg er ganske optimistisk, sa Carlsen.

Nakamura brukte over en halvtime på hvert av sine to neste trekk, men trekkene var ikke bedre enn at pilene vippet kraftig over mot Carlsen. Med et klart overtak også på klokka virket det duket for norsk seier i partiet.

Imidlertid brukte nordmannen lang tid på de fleste av sine følgende trekk, mens Nakamura fikk opp tempoet. Carlsen fant heller ikke de riktige trekkene, og stillingen jevnet seg ut. Etter 22 trekk hadde Nakamura mer tid enn Carlsen.

Vanskelig parti

De så ut til å være på vei inn i det som kunne blitt et spennende sluttspill, men i stedet ble de enige om remis etter 34 trekk og snaut fire timer ved brettet.

– Det var et veldig vanskelig parti. Jeg føler at jeg hadde en haug med gode muligheter på et tidspunkt, men jeg klarte ikke helt å finne ut hva jeg skulle gjøre. Så ble jeg dratt med i tidsbruken hans. Det var ikke det jeg håpet, men det er greit, sa Carlsen til TV 2.

– Jeg er stolt av måten jeg begynte å spille raskt. Ellers ville jeg tapt på tid, sa Nakamura.

I Norway Chess er det tre poeng for seier, ett for remis. Ved remis spilles det armageddon om et ekstra halvpoeng.

De seks spillerne møter hverandre to ganger hver før turneringsvinneren kåres. Onsdag spiller Carlsen mot kinesiske Wei Yi med hvite brikker.