Langrennssjefen bekrefter samtaler – Johaug aktuell for ny rolle

Det røper daglig leder for langrenn i forbundet, Cathrine Instebø, overfor NTB.

Skiforbundet innledet dialog med veteranen før hun kunngjorde karriereslutt mandag.

– Therese har en høy kommersiell verdi, så det er klart at hun var viktig. Men nå skal vi bygge et nytt lag, med mange gode løpere, sier Instebø til NTB og fortsetter:

– Vi har et håp om at Johaug fortsatt vil være en del av skiforbundet fremover og bidra inn som inspirasjon for mange unge løpere.

Det synes Johaug er veldig hyggelig, og hun kan også tenke seg å fortsette i forbundet.

– Det er jeg veldig positiv til. Jeg føler at etter såpass mange år i toppidretten har jeg opparbeidet meg mye erfaring og kunnskap som jeg har lyst til at yngre jenter skal dra nytte av, sier hun til NTB og fortsetter:

– Det er veldig, veldig mange talenter der ute som kan oppnå de målene og drømmene jeg hadde på samme alder. Og vi trenger flere jenter i idretten, så om jeg kan bidra der, har jeg veldig lyst til det.

I dialog

Johaug har en imponerende karriere bak seg og gjorde forrige sesong comeback etter å ha blitt mamma for to år siden. Det resulterte i tre sølv og én bronse i VM.

Mange spekulerte derfor i om hun ville fortsette gulljakten i OL i Italia til vinteren.

Nå er det imidlertid klart at karrieren er over, men Instebø var rask med å innlede dialog med Johaug om en potensiell ny rolle i forbundet.

– Vi har vært i dialog med Therese, men ikke om en konkret rolle. Hun er en uvurderlig ressurs for oss fremover om hun ønsker å bidra til å inspirere unge løpere, fortalte hun.

– Kan vi få Johaug og Marit Bjørgen som en trenerduo?

– Vi har et fantastisk trenerteam på damelaget allerede, så her handler det om å gå inn i dialog med Therese på hva hun ønsker å bidra med. Men at hun kan være en viktig ressurs fremover, tror vi absolutt på, svarte Instebø.

Vil til OL

Johaug er selv klar på at det er for tidlig å gå inn i en trenerrolle.

– Ja, jeg har ikke gått noe konkret inn på hva jeg kan bidra med, men jeg skal fortsette dialogen med skiforbundet, sier hun.

Da langrennsdronningen la opp sist, gikk hun inn i rollen som langrennsekspert for NRK.

Johaug har derfor flere muligheter til å kunne være med under OL, selv om karrieren nå er slutt.

– Nei, det er nok ikke utenkelig. Jeg elsker idretten og har lyst til å bidra, sier hun.

