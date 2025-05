Forsvarsskader sender Rösler inn i Norge-troppen foran skjebnekamper

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Uttaket ble presentert på Ullevaal stadion tirsdag ettermiddag.

Malmö-stopper Rösler kommer inn i en norsk tropp der det har vært problemer med skader i forsvarsleddet inn mot den kommende samlingen.

Landslagssjef Solbakken har fått flere forfall til kampene som venter. Midtstopperne Sondre Langås (Derby), Andreas Hanche Olsen (Mainz) og Stian Gregersen (Atlanta) er alle ute med skader.

Med er derimot ventede navn som Leo Østigård, Kristoffer Ajer og Torbjørn Heggem.

Blant de offensive spillerne er Antonio Nusa og Oscar Bobb også med i troppen. Det samme er naturligvis Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Ikke bekymret

Haaland har den siste tiden vært tilbake i spill for klubblaget Manchester City, men har scoret kun ett mål etter comebacket. Det bekymrer ikke landslagssjef Solbakken.

– Det er vanskelig å score når du er skadet. Jeg er ikke bekymret. Jeg var mye mer bekymret i slutten av april. Han bør være i godt slag, sa Solbakken på tirsdagens pressekonferanse.

Norge leder sin VM-kvalifiseringsgruppe med to strake seirer. Italia er det sterkeste laget på papiret og det største hinderet i jakten på gruppeseieren som gir billett til neste års sluttspill.

Laget som ender på annenplass i gruppen må ut i omspillskamper.

Italia spiller sin første kamp i kvalifiseringen mot Norge.

– Ved at vi har fått en OK start, og Italia ikke har startet kvalifiseringen sin, ser det jo bra ut med en seier her. Så ærlige må vi vel være, men kampen skal spilles. Mye skal klaffe, sa Solbakken til NTB.

Ullevaal stadion er for lengst utsolgt til Italia-kampen fredag 6. juni. Tre dager senere venter Estland på bortebane.

Troppen

Målvakter: Mathias Lønne Dyngeland (Brann), Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Watford).

Forsvarsspillere: Kristoffer Ajer (Brentford), Torbjørn Heggem (West Bromwich), Jostein Gundersen (Bodø/Glimt), Marcus Pedersen (Torino), Julian Ryerson (Dortmund), Colin Rösler (Malmö), David Møller Wolfe (AZ Alkmaar), Leo Skiri Østigård (Hoffenheim).

Midtbanespillere: Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Fulham), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Dønnum (Toulouse), Lasse Berg Johnsen (Malmö), Felix Horn Myhre (Brann), Antonio Nusa (RB Leipzig), Andreas Schjelderup (Benfica), Morten Thorsby (Genoa), Martin Ødegaard (Arsenal), Thelonious Aasgaard (Luton).

Angrepsspillere: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton), Alexander Sørloth (Atletico Madrid).

