Engelsk fotballsjokk fem uker før EM – keeperstjerne gir seg på landslaget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Beslutningen om å gi seg på landslaget fremkommer av en uttalelse fra Paris Saint Germain-målvakten tirsdag.

Earps ble så sent som i 2023 kåret til årets sportspersonlighet i verden. Året før tok England et bejublet EM-gull, og i 2023 ble Earps og lagvenninnene nummer to i VM bak Spania.

Nylig mistet sisteskansen posisjonen som Englands ubestridte førstevalg mellom stengene. Chelseas Hannah Hampton er landslagssjef Sarina Wiegmans førstekeeper.

– Jeg har tatt den vanskelige avgjørelsen om å legge opp på landslaget. Det har vært den største æren og privilegiet i livet mitt å bære denne drakten, representere landet mitt og spille sammen med en så utrolig gruppe med spillere, sier Earps i en uttalelse.

– Jeg har brukt lang tid på å ta denne avgjørelsen, og det er ikke noe jeg har tatt lett på. For meg er dette til syvende og sist det rette tidspunktet å tre til side og gi den yngre generasjonen en mulighet til å blomstre, legger hun til.

Landslagssjef Wiegman har også uttalt seg.

– Jeg hadde håpet at Mary ville spille en viktig rolle i EM-troppen i sommer, så selvfølgelig er jeg skuffet. Mary har vært tydelig på grunnene til at hun har tatt avgjørelsen, og det er noe vi må akseptere, sier hun.

Earps står med 53 landskamper.