Eksperter mener Kristoff bør vrakes til Tour de France – Hushovd innrømmer hodepine

Det er TV 2s Magnus Drivenes og Mads Kaggestad som peker på at det er gode argumenter for å utelate den norske stjernesyklisten på Uno-X-laget til sesongens høydepunkt.

– Jeg synes egentlig at det ikke er plass til Alexander Kristoff på laget, sier Drivenes i siste episode av TV 2-podkasten Sykkelpodden.

Han begrunner vurderingen med at Søren Wærenskjold bør få rollen som det norske lagets hovedspurter under sykkelfesten i Frankrike. Drivenes viser til at Wærenskjold tidligere denne sesongen tok en imponerende spurtseier i belgiske Omloop Nieuwsblad.

Med til historien hører det også at årets Tour de France inneholder svært få etapper som trolig ender i massespurt, maks fire. Etter at arrangøren nylig bekreftet at løypeprofilen på avslutningsetappen endres, er det heller ikke sikkert at den er spesielt godt tilpasset feltets raskeste menn.

Drivenes kaller det «en dårlig sportslig avgjørelse» å ta med to spurtere i Uno-X-laget – gitt at de kun kan kjempe om seier på et fåtall etapper.

Mads Kaggestad var allerede i forrige uke klar på at omleggingen av siste etappe var et lite slag i ansiktet for Kristoff.

– Dette er ingen god nyhet for Alexander Kristoff, og det gjør det litt mer spennende med tanke på Uno-X. Det blir kanskje én mulighet mindre for Kristoff og også Wærenskjold, og hvor mange spurtere skal de da ta med i rittet? Sa han til NTB.

Uno-X-teamsjef Thor Hushovd innrømmer i et intervju med Sykkelpodden at det å velge lagets hovedspurter er en liten hodepine.

– Det er en nøtt å knekke. Derfor velger jeg å være åpen på det, og det tror jeg både Alexander Kristoff og Søren Wærenskjold forstår, sier Hushovd, som avviser at Kristoff blir tatt ut av rent sentimentale årsaker.

Tour de France starter 5. juli i Lille og avsluttes 27. juli i Paris.

