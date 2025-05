Eirik Hornelands sønn får midlertidig trenerrolle i Haugesund

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det bekrefter klubben på sine nettsider tirsdag. Litt tidligere var Haugesunds Avis ute med nyheten.

FKH skriver at duoen skal lede laget ut inneværende uke.

Haugesund har tatt bare ett poeng på de ni første kampene i eliteserien og ligger helt sist. Det førte til at trener Sancheev Manoharan mandag fikk beskjed om at han mister jobben.

Nå er de midlertidige erstatterne klare. Hompland er til daglig trener for klubbens G19-lag med Horneland som assistent.

– Fantastisk mulighet

Dennis Hornelands far, Eirik, har før vært hovedtrener i klubben og leder nå Saint-Étienne i fransk fotball.

– Dette er en fantastisk mulighet for oss. Vi synes det er veldig kult at klubben gir oss denne muligheten og føler på stor tillit. Vi går til oppgaven med masse entusiasme som vi ønsker skal smitte over på spillergruppa og står egentlig bare og spinner etter å komme i gang, sier duoen.

Dennis Horneland har tidligere jobbet med utvikling i Brann. Hans far var trener der før han gikk til Frankrike i januar.

Knalltøff oppgave

Haugesund møter regjerende seriemester Bodø/Glimt hjemme i neste kamp søndag. Hompland og Horneland skal trolig lede laget i den kampen, opplyser FKH.

– Det at Bodø/Glimt står på motsatt banehalvdel, er bare ekstra krydder. Vi er klare for oppgaven dersom det blir slik at vi skal lede laget på søndag, sier duoen.

FKH jobber med å få på plass en permanent løsning.

