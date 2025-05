Eikeri lekte seg videre i Roland-Garros

Eikeri og Hozumi slo Eva Lys og Tatjana Maria 6-0, 6-2. De to tyskerne er begge blant verdens 79 beste singlespillere.

Eikeri og Hozumi spiller ikke single, men i double er Eikeri ranket som nummer 48 og Hozumi nummer 43.

I det første settet var den norsk-japanske duoen flere hakk sterkere enn motstanderne. Tyskerne fikk ikke inn et eneste game.

Det gjorde de tidlig i sett nummer to med et servebrudd, men Eikeri og Hozumi kom tilbake og ble til slutt for sterke. Det ble seier i to strake sett.

Eikeri har gode minner fra rødgrusen i Paris. I 2022 tok hun seg helt til finale i mixed double sammen med belgiske Joran Vliegen, mens hun i fjor tapte semifinalen sammen med Maximo Gonzalez.

Hun spiller ikke mixed double i år. I stedet har hun med seg Hozumi i double.

I neste runde venter enten Irina Khromatsjova/Fanny Stollar eller Wang Xinyu/Zheng Saisai.

