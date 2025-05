Ventura med jevn avslutning og god plassering – Griffin vant

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ventura spilte seg opp med en god tredjerunde lørdag. Han lå fem slag under par før søndagens avsluttende runde.

Der ble det to birdier og to bogeyer, og dermed forbedret han ikke scoren, men han holdt likevel på en god plassering.

Dette var Venturas 15. turnering på PGA-touren denne sesongen. De to foregående turneringene greide han ikke cuten halvveis. Dermed var det en opptur å gjøre det i Fort Worth.

– Han spiller veldig stabilt og bra i tøffe forhold og får et resultat som gir både økt selvtillit og en høyere plassering på sammenlagtlista, sier Max-ekspert Henrik Bjørnstad.

Amerikanske Ben Griffin vant turneringen, tolv slag under par. Han startet runden med en eagle, men pådro seg fire også bogeyer på runden, som han gikk på ett slag over par.

Så fulgte Matti Schmid på elleve slag under par sammenlagt. Tyskeren ledet før siste runde, men med blant annet en dobbeltbogey og fem bogeyer måtte han helt opp i to slag over par på den avsluttende dagen.

Viktor Hovland deltok ikke i Texas. Han stiller til start i neste ukes Memorial-turnering i Ohio. Der er ikke Ventura kvalifisert til å delta.

