Svensk kommentator om Johaug: – Hvorfor skal vi tro på deg denne gangen?

Han mener at avgjørelsen til 36-åringen er trist og leit for en allerede sårbar idrett, men Johaugs svenske nemesis, som flere ganger har vært i verbal klinsj med henne, mener at det er riktig å stille spørsmålet.

For Johaug har lagt opp før og kommet tilbake.

– Har hun ikke sagt før at hun at hun legger opp? At dette var slutten, men så viser det seg at det ikke var det?

Pettersson minner om at den samme beskjeden kom i 2022.

– Hun sa det våren 2022. Hun sa det foran VM i Trondheim, og hun sa det foran Holmenkollen uken etter der igjen, men hun dukket opp i Lahti. Så ja. Vi har lært oss å ta det Therese Johaug sier, med en klype salt. Derfor er jeg virkelig ikke overrasket over det siste spørsmålet på pressekonferansen mandag: "Da sees vi i Falun?", med tanke på at VM arrangeres der i 2027.

Da Johaug fikk spørsmålet, brøt hun ut i latter før hun svarte:

– Nei, jeg tror ikke det blir noe VM i Falun, altså. Eller: Det blir ikke noe Falun. Vi kan bare legge den død nå.

Skal vi tro på Johaug denne gangen? spør Pettersson retorisk.

– Ja, faktisk, skriver han. Denne gangen tror den svenske kommentatoren at det er over.

