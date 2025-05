Superinnbytter Camões ga Tromsø seieren mot skadeskutt Sarpsborg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Begge lag har hatt en stigende formkurve den siste tiden, men det var lite å rope hurra for i Sarpsborg søndag.

Men det ble måljubel til slutt, for bortelaget. Innbytter Ieltsin Camões raget høyt på bakerste stolpe og stanget inn et flott innlegg fra Vegard Erlien etter 74 minutter.

Camões hadde hatt to korte innhopp på til sammen seks minutter før søndagens kamp, med mål ved begge anledninger. Et mål på en snau halvtime ble fasiten for portugiseren i Sarpsborg.

Det var alt som skulle til for å sikre seieren for Tromsø, som vant sin tredje strake kamp i Eliteserien.

Sondre Ørjasæter og Daniel Karlsbakk har herjet for Sarpsborg så langt denne sesongen, men var ikke i troppen til søndagens kamp mot Tromsø.

Med et reservepreget angrep slet hjemmelaget å produsere de helt store sjansene. Tromsø maktet heller ikke å bidra særlig med underholdningen, men kunne juble til slutt.

Neste kamp for Sarpsborg er Østfold-oppgjøret borte mot Fredrikstad neste søndag. Tromsø tar imot Vålerenga hjemme dagen før.

