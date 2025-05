Sørloth mest effektiv i La Liga – hylles av treneren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Atletico Madrid-spissen scoret totalt 20 mål i ligaen på 1561 minutter. Det utgjør et snitt på 1,15 mål per 90. minutt, noe som er best i La Liga.

Nærmest følger ligaens toppscorer, Kylian Mbappé, som hadde et snitt på 0,96 mål per 90. minutt. Franskmannen spilte 2917 minutter og scoret 31 mål.

Videre følger Gironas Cristian Stuani (0,93), Barcelonas Robert Lewandowski (0,91) og Villarreals Ayoze Pérez (0,86).

Sørloth har imidlertid slitt med å få starte kamper, men har vist seg svært effektiv når han har kommet inn fra benken.

Atletico Madrid-trener Diego Simeone er likevel klokkeklar på at Sørloth har en viktig rolle i laget.

– Han er en svært viktig spiller. Enten det er 20 minutter, fra start eller den tiden han er på banen. Han har mål i seg, laget finner ham bedre og bedre, og han beveger seg bedre. Det er hans første år, sa Simeone etter kamper, ifølge AS.

Simeone fikk også spørsmål om han hadde vært urettferdig med Sørloth.

– Jeg vet ikke … Kanskje hvis jeg hadde gitt ham flere minutter, ville han ikke ha scoret så mange mål. Det er å spekulere i hva som kunne ha skjedd. Realiteten er at med den spilletiden han fikk, scoret han 20 mål. Vi håndterte det ikke dårlig, svarte argentineren.

