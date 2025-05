Sørloth med hattrick i serieavslutningen: – En maskin

Nordmannen måtte nok en gang finne seg i en plass på benken fra start, men kom inn med en halvtime igjen og viste nok en gang fram sin målteft kort tid senere.

Atletico vant ballen høyt i banen før Sørloth og lagkameratene kombinerte kjapt med hverandre før Rodrigo De Paul serverte nordmannen foran mål. Spydspissen hadde null problem med å sende ballen i mål og score målet som gjør ham til toppscorer for Atlético Madrid i ligaen.

Like før slutt scoret Sørloth to nye mål, like etter at Clément Lenglet hadde doblet ledelsen. 3-0-målet til Sørloth kom etter en kontant avslutning med venstrefoten, før han satte inn 4-0 like før slutt.

Nordmannen ender med 20 mål i ligaen i sin debutsesong for Atlético Madrid, etter å ha scoret 23 mål for Villarreal sist sesong.

Denne sesongen har nordmannen riktignok spilt nesten 1000 minutter mindre enn sist sesong og snitter på et mål hvert 78. minutt. Han blir hyllet av lagkamerat Axel Witsel.

– Sørloth er en maskin. Alex trenger ikke mer enn en sjanse for å score et mål, sa Witsel ifølge AS.

Kampen hadde for øvrig ingen betydning for Atletico Madrids tabellposisjon. Hovedstadslaget ender på 3.-plass i La Liga, bare bak gigantene Real Madrid og Barcelona på topp.

