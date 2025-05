Ruud enkelt videre i Paris til tross for fall: – Han skal være litt forsiktig

– Jeg er glad for å ha kommet gjennom i strake sett. Det er utrolig å sette i gang med Roland-Garros igjen, sa Ruud da han ble intervjuet på banen etter kampen.

Nå venter portugisiske Nuno Borges i 2. runde. Ruud vant kampen mot 37 år gamle Ramos-Viñolas med sifrene 6-3, 6-4, 6-2 etter drøyt to timers spill.

Ramos-Viñolas sto uten seier på ATP-touren denne sesongen, og årets første var langt unna mot verdenssjuer Ruud. Nordmannen brukte ikke all verdens med krefter og tok seg videre uten å gi fra seg et sett.

– Henger igjen litt med foten

Det første settet ble vunnet etter at Ruud brøt spanjolen til 3-1.

I det andre settet gikk Ruud over ende på grusen da han skulle nå en ball med forehanden. Ruud-fansen holdt kanskje pusten et lite sekund, men nordmannen spratt fort opp og fikk tørket av seg grusen.

– Han henger igjen litt med foten i grusen. Han skal være litt forsiktig, sa Max-ekspert Christer Francke.

Francke viste til hendelsen hvor Alexander Zverev tråkket kraftig over i kamp mot Rafael Nadal i semifinalen for tre år siden. Ruud på sin side slo en slags sidelengs kråke og unngikk en vridning i ankelen.

Ruud fortsatte å ha god kontroll og omsatte sin fjerde settball til 2-0.

I tredje sett fikk Ruud et nytt, tidlig brudd. Gode servegame gjorde at han beholdt styringen i kampen.

Ruud ble mer og mer leken i takt med at Ramos-Viñolas ble mer og mer frustrert. Snarøya-mannen vartet opp med flere lekre vinnerslag og stoppballer mot slutten av kampen.

Gode minner

Roland-Garros vekker gode minner for Ruud. Han nådde finalen der i 2022 og 2023. I fjor sa det stopp i semifinalen da han fikk trøbbel med magen.

Ruud møtte Ramos-Viñolas for niende gang og sørget for 5-4 i innbyrdes kamper. Ruud har vunnet de fem siste kampene dem imellom. 37-åringen fra Spania har kunngjort at han spiller Roland-Garros for siste gang.

Ramos-Viñolas har slitt på challengernivå (nivået under ATP-touren) denne sesongen, og noe annet enn Ruud-triumf ville vært en stor overraskelse.

