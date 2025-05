OL-nei fra Johaug: – Stort behov for mer tid til familien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Etter å ha fått sesongen på avstand har jeg bestemt meg for å ikke satse mot OL. Det har vært et eventyr å få være tilbake på laget i vinter, men selv om jeg fortsatt elsker å gå på ski, kjenner jeg på et stort behov for mer tid til familien, skriver Johaug på Instagram.

– Jeg ser frem til å heie på langrennsjentene fra sidelinjen frem mot Cortina og har lyst til å si tusen takk til alle som har støttet meg i comebacket. En spesiell takk til min bedre halvdel Nils Jakob Hoff. Uten deg hadde dette ikke gått, skriver hun.

Det har lenge vært stor spenning knyttet til hva Johaug ville bestemme seg for med hensyn til framtiden som idrettsutøver. Nå er altså beslutningen tatt.

Langrennsstjernen retter ikke blikket mot det som ville blitt karrierens fjerde OL. Debuten kom i Vancouver i 2010, der hun bidro til norsk stafettgull.

I Beijing for tre år siden ble det ikke mindre enn tre individuelle gullmedaljer. Nå er det klart at samlingen av edelt metall ikke får ytterligere påfyll.

Beslutningen kommer til tross for at Johaug tilsynelatende har kommet mer på glid med hensyn til å ta ytterligere én sesong.

– Hvis jeg var 99 prosent sikker på at jeg skulle slutte, så er det blitt litt mindre nå. Men jeg er veldig usikker. Jeg må ærlig innrømme det, sa veteranen fra Dalsbygda i et intervju med NRK før påske .

Kunne ikke vingle

Johaug gjorde comeback foran langrennssesongen som nylig var over for å satse mot VM i Trondheim. Det store målet var gull på femmila. Der endte hun på en for henne skuffende bronseplass.

Johaug har i etterkant vært tydelig på at den mislykkede jakten på det historiske gullet har irritert henne mer og mer. Neste vinter er den samme distansen del av OL-programmet for kvinner for aller første gang.

Det blir uten den norske 36-åringen.

Johaug varslet opprinnelig en avgjørelse om framtiden innen 1. mai. Den gangen ble avgjørelsen skjøvet på fordi hun trengte mer tid.

Ektemannen positiv

36-åringen var for kun få måneder siden krystallklar på at det ikke blir flere sesonger på toppnivå. Samtidig har ektemannen Nils Jakob Hoff vært overtydelig på at han mener kona burde revurdere.

Hoff har ved flere anledninger sagt at ytterligere én sesong til med satsing ville la seg løse med hensyn til familielogistikken.

Johaug har samtidig vært tydelig på at hun har et ønske om flere barn. Sammen med Hoff har hun datteren Kristin.

36-åringen står med fire OL-gull fra tidligere. I tillegg har det blitt en sølv og en bronse. De to sistnevnte kom under vinterlekene i russiske Sotsji i 2014.

---

FAKTA

Dette er langrennsløperen Therese Johaug:

* Alder: 36 år (født: 25. juni 1988)

* Klubb: Nansen

* OL-medaljer: 4 gull, 1 sølv, 1 bronse

* VM-medaljer: 14 gull, 7 sølv, 4 bronse

* NM: 20 gull

* Verdenscupen: 88 enkeltseirer og tre sammenlagttriumfer (2013/14, 2015/16 og 2019/20)

* Tour de Ski: Fire sammenlagtseirer (2013/2014, 2016, 2019/2020 og 2024/25)

* La opp som toppløper etter 2021/22-sesongen.

* Fikk 17. mai 2023 sitt første barn med ektemannen Nils Jakob Hoff.

* Gjorde comeback som landslagsløper foran 2024/25-sesongen.

* Aktuell: Therese Johaug har valgt å avslutte langrennssatsingen.

---