Magnus Carlsen nedkjempet verdensmesteren – fikk kjempestart i Norway Chess

Carlsen hadde fordel av hvite brikker, men det var Gukesh som skaffet seg en liten fordel i startfasen. Etter hvert satte Carlsen ham på flere prøver, og etter 54 trekk ga inderen opp.

18 år gamle Gukesh ble i fjor tidenes yngste verdensmester da han slo kinesiske Ding Liren.

Etter en jevn åpning gjorde Carlsen et trekk som fikk Gukesh til å tenke. Inderen brukte hele 31 minutter på å følge opp og fant et trekk som fortsatt ga ham en liten fordel i stillingen.

Etter hvert fikk Carlsen brikkene i bedre posisjoner og hadde en liten fordel etter 20 trekk. I sluttspillet var Carlsen klart sterkest, og Gukesh var til slutt sjanseløs.

Seier gir tre poeng. Hvis det blir remis, får hver spiller ett poeng, men det spilles deretter et armageddon-parti for et ekstra halvpoeng.

Carlsen har de siste årene valgt mer og mer bort klassisk sjakk til fordel for hurtigsjakk og freestyle-sjakk (fischersjakk). Men han har stilt i Norway Chess på hjemmebane.

Carlsen har vunnet turneringen seks ganger siden starten i 2013 og er regjerende mester.

34-åringen møter amerikanske Hikaru Nakamura i neste runde tirsdag. Nakamura vant Norway Chess i 2023. Da brøt han en fire år lang seiersrekke for Carlsen.

Alle seks deltakere møter hverandre to ganger. Turneringen varer til 6. juni.