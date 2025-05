Joshua King takker for seg i den franske fotballklubben Toulouse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det var en glede å ha på drakten og å spille for denne klubben. Mange opp- og nedturer, men en flott opplevelse for meg og familien. Takk, skriver King i et innlegg på Instagram mandag.

33-åringens kontrakt med den franske klubben utløper i sommer. Toulouse har ikke kommunisert noe rundt hans situasjon. King kom fra tyrkiske Fenerbache før inneværende sesong.

I Toulouse har spissveteranen vært lagkamerat med landsmennene Warren Kamanzi og Aron Dønnum.

King har en innholdsrik karriere bak seg. På landslaget står han med 62 kamper og 20 mål, men han har ikke vært involvert med flagget på brystet på tre år.

Angriperen noterte seg for seks mål og fire målgivende pasninger i den øverste divisjonen i Frankrike denne sesongen. Toulouse endte på 10.-plass.

King har vært på en rekke utenlandsopphod og utlån etter at han startet karrieren som junior i Manchester United. Flest kamper og mål fikk han i sine seks år i Bournemouth.

Les også: King senket Horneland på nasjonaldagen – Saint-Étienne rykket ned