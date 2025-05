Isnes ferdig som Strømsgodset-trener: – Har ikke fått ut potensialet

Drammensklubben ligger tredje sist på tabellen etter åtte kamper. Søndag ble det 2-3-tap for Sandefjord. Nå tar klubbledelsen grep, opplyser Godset på sine nettsider.

– I fotballbransjen kan små marginer gi store utslag, og den siste tiden har dessverre vært krevende for oss. Vi har ikke klart å få ut potensialet i laget og har variert for mye i prestasjonene så langt i sesongen, og vi velger av den grunn å skille lag, sier daglig leder Magne Jordan Nilsen og sportssjef Jostein Flo i en uttalelse.

Isnes tok over treneransvaret i Godset i januar 2023. Før det var han i KFUM i flere år. Etter 78 kamper som Godset-sjef er han nå ferdig.

– Vi takker Jørgen for jobben han har lagt ned for Strømsgodset de siste to og et halvt årene, og ønsker ham alt godt videre. Vi skilles som venner og ser nå framover, sier Nilsen og Flo videre.

Videre opplyses det at klubben jobber med å finne en midlertidig trenerløsning. Godset møter HamKam i neste kamp lørdag.

Tidligere mandag mistet Sancheev Manoharan jobben som Haugesund-trener. FKH er sist på tabellen.

Les også: Haugesund-treneren sparket: – Må hente inn nye tanker