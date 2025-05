Hjemmesterke Sandefjord holdt unna og slo Strømsgodset

Evangelos Patoulidis sendte hjemmelaget i føringen med et innlegg rett i mål, før Darrell Tibell og Jakob Dunsby la på til 3-0 med en scoring hver like før og etter pause.

Da så det ut til at kampen var tapt for bortelaget fra Drammen, men Jørgen Isnes og hans menn reduserte to ganger like etter 3-0-målet til Dunsby.

Et hodestøt fra Herman Stengel ble fulgt opp med nok en scoring med hodet fra Jonas Therkelsen, som stanget inn 2-3 med en halvtime igjen å spille.

Men utligningen kom aldri for Strømsgodset, og lagets tredje strake tap var et faktum.

Seieren var Sandefjords fjerde strake på hjemmebane denne sesongen på fire forsøk. Laget fra hvalfangerbyen står med 15 poeng på åtte kamper og ligger på øvre halvdel av tabellen.

Strømsgodset sliter i motsatt ende. To seire og seks tap er fasiten for Jørgen Isnes og hans menn etter åtte kamper for laget som kjemper nær nedrykksstreken.

Strømsgodsets neste kamp er hjemme mot HamKam lørdag, mens Sandefjord spiller borte mot Bryne dagen etter.

