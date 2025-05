Haugesund-treneren sparket: – Må hente inn nye tanker

– Det er alltid tungt å skille lag med gode mennesker og en dyktig fagmann, men resultatene denne sesongen gjør det påkrevet at vi løfter blikket og henter inn nye tanker på trenersiden, sier daglig leder Martin Fauskanger til klubbens nettsider.

Haugesund har fått en fryktelig skjev start på sesongen og står med kun én uavgjort og åtte tap etter ni kamper.

– Sancheev har gjort en enorm jobb på flere nivåer i FK Haugesund etter at han kom til kubben for tre og et halvt år siden, og vi kommer alltid til å være takknemlige for dedikasjonen og det harde arbeidet han har lagt ned, sier Fauskanger.

Manoharan tok over laget som hovedtrener på fast basis for ett år siden etter å ha ledet klubben midlertidig.

– Jeg takker så mye for tiden i FK Haugesund og for tilliten klubben har vist meg både som akademisjef og som trener for A-laget. Jeg kan se tilbake på noen veldig innholdsrike år og har lært mange fine mennesker å kjenne under min tid i Haugesund, sier Manoharan.

Også førstelagstrener Paul André Farstad fratrer sin stilling.

Haugesund møter Bodø/Glimt til søndag.

Les kommentar: KFUM Oslo mot VIF: Ny merkedato i Oslos fotballhistorie (+)