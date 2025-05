Besseberg-saken på oppløpssiden

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag er det klart for aktoratets prosedyre. Det skjer etter over et fire uker langt løp i Borgarting lagmannsrett. Mer enn 20 vitner har sagt sitt.

Besseberg kjemper mot Økokrims anklager om grov korrupsjon fra sin tid som skiskyttersportens øverste sjef. I fjor ble han funnet skyldig på ni av ti tiltalepunkter og dømt til tre år og én måneds fengsel.

Også i ankesaken har Besseberg nektet for å ha gjort noe ulovlig.

– Jeg ruslet ikke inn i et veletablert forbund og utnyttet det til fordeler for meg selv, sa han i sin frie forklaring.

Ble han blendet?

Påtalemyndigheten har ikke betvilt Bessebergs sentrale bidrag for idretten, men mener han på veien ble blendet av sin suksessen. I retten er rolleblandingen blitt omtalt som et grovt tillitsbrudd.

– Dette er ikke et grensetilfelle. Det handler om bestikkelser over mange år. Vi mener å kunne bevise at Besseberg brukte sin posisjon til å berike seg selv, sa statsadvokat Marianne Djupesland i sitt innledningsforedrag.

Forsvarer Fredrik Berg har beskyldt aktoratet for å komme med «ulmende anklager» om juks, doping og penger.

– Det sitter som flekker på Besseberg som ikke vil bort. Så det er ille at det blir hengende over ham på det sjuende året. Det er en urett, sa Berg tidlig i ankesaken.

Omdiskutert vitne

Han ba retten se kritisk på Økokrims historiefortelling. Spesielt advarte han mot vitnemålet til dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov. Russeren var også et omdiskutert vitne i tingretten.

Opprinnelig ble Besseberg anklaget for å ha latt seg kjøpe for å skjule russisk doping, men dette kom ikke med i tiltalen. Djupesland mener Rodtsjenkovs forklaring er relevant og skal utdype betydningen i prosedyren.

Besseberg står tiltalt for bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil. Forholdene er fra 2009 og fram til han i 2018 gikk av som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Vervet hadde han i over 25 år.

– En sommerflørt

I motsetning til tidligere bekreftet Besseberg i lagmannsretten at han som IBU-sjef hadde en seksuell relasjon til en russisk kvinne, men avviste at det var prostitusjon.

– Det var en typisk affære, en sommerflørt, sa 79-åringen om forholdet til «Eva».

Påtalemyndigheten hevder det var tilrettelagt av russiske myndighetspersoner for å påvirke Besseberg.

Rettsrunden avsluttes onsdag med forsvarers prosedyre. Da får i tillegg Besseberg muligheten til å gi en sluttreplikk. Dette var noe av det han sa i tingretten i februar i fjor:

– Etter å ha viet hele mitt liv til denne idretten og gjort det jeg mente var riktig, er det bittert å føle seg som villsvinet i Norge.

