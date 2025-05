Viking fortsatte seiersrekken etter to annullerte KBK-mål: – Ikke fortjent i det hele tatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Å få tre poeng her nå er helt nydelig, sa Viking-trener Bjarte Lunde Aarsheim til TV 2.

Seieren er Vikings femte strake i liga og cup, og laget har heller ikke tapt siden 1-3-nederlaget borte mot Vålerenga i serieåpningen. Totalt står siddisene med 13 kamper uten tap.

Viking øker dermed luken sin til fem poeng ned til Rosenborg på 2.-plass på tabellen. Trønderne har riktignok én kamp mindre spilt.

KBK er også inne i en god periode og sto med kun ett tap på deres seks siste kamper, hvor de hadde klart seg mot lag som blant annet Molde (to kamper) og Rosenborg.

Uheldige

Amund Skiris menn var også bare marginer unne å ta en ny skalp hjemme mot Viking.

Etter to annullerte KBK-mål ble Edvin Austbø matchvinner for gjestene.

– Det er ikke fortjent i det hele tatt, men det er litt typisk. Det er så synd på Kristiansund. Stakkars folk, så mye de har produsert, sa Renate Blindheim i TV 2s FotballXtra-studio.

KBK trodde at de fikk en drømmestart på kampen da Alioune Ndour spilte opp Sander Kilen foran mål, som banket ballen i mål etter 16 minutter.

Dessverre for vertene viste det seg at det var en offside i forkant, og scoringen ble annullert.

Ny annullering

Seks minutter inn i andre omgang trodde vertene at de hadde tatt ledelsen igjen da Mustapha Isah dro av to mann og satte ballen i mål, men nok en gang ble scoringen annullert for offside.

Dermed var det nok ekstra surt da Austbø sendte gjestene i ledelsen bare noen minutter senere.

Neste søndag reiser KBK til Bergen for å møte Brann, mens Viking skal gjeste Bodø/Glimt på onsdag før turen går videre til Molde på søndag.