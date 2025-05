USAs gulltørke over – første VM-tittel i ishockey siden 1960

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

USA tok søndag sitt tredje VM-gull, men amerikanerne hadde ikke vunnet siden 1960. USA vant OL-turneringen i 1980, men siden har det vært gulltørke.

Det sto målløst etter tre perioder i Globen i Stockholm søndag. Dermed måtte det hele avgjøres i forlengning. USA vant skuddstatistikken klart gjennom de første 60 minuttene.

I forlengingen, der det spilles tre mot tre, ble Thompson matchvinner etter to minutter og utløste ellevill jubel. Målet kom etter at Sveits ga bort pucken på et ugunstig tidspunkt.

Buffalo Sabres-spilles Thompson tok med seg pucken inn i Sveits' sone og avsluttet kontant i hjørnet.

Sveits har fire ganger før tatt sølv i VM. I fjor ble det finaletap for Tsjekkia, mens Sverige ble for tøffe i 2018.

Sverige knuste Danmark 6-2 i bronsekampen tidligere søndag.

Norge reddet plassen i elite-VM med seier over Ungarn i siste puljekamp. Neste års VM spilles i Sveits.