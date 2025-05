Slik endte Premier League: Newcastle får CL-spill tross tap

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Aston Villas 0-2-tap borte for Manchester United og Nottingham Forests 0-1-tap hjemme for Chelsea gjorde at Newcastle beholdt 5.-plassen på tabellen og dermed får spille i Champions League neste sesong.

Før siste serierunde var det stor spenning rundt hvilke lag som skulle sikre de siste plassene som gir Champions League-spill neste sesong.

Med i kampen om de siste tre plassene var Manchester City, Newcastle, Chelsea, Aston Villa og Nottingham Forest, som bare hadde tre poeng mellom seg. Det var til slutt City, Chelsea og Newcastle som kunne juble.

Villa var avhengig av å minimum ta poeng mot United, men fikk et håpløst utgangspunkt for andre omgang da Emiliano Martínez meide Rasmus Højlund ned og måtte bøte med rødt kort rett før pause.

Morgan Rogers klarte likevel å sette ballen i mål med 15 minutter igjen på klokken, men dommeren blåste i fløyta rett før ballen gikk i mål for det han mente skulle være et frispark.

Det kunne imidlertid se ut til å være feil, men ettersom dommer hadde blåst, kunne ikke VAR gå inn og godkjenne scoringen.

Mistet plassen

Det var nok derfor ekstra surt da Amad Diallo sendte United i ledelsen bare minutter senere. Senere doblet Christian Eriksen Uniteds ledelse.

Villa ville sikret 5.-plassen med uavgjort ettersom Newcastle tapte for Everton. Carlos Alcaraz som stanget Everton i ledelsen og ble med det matchvinner.

City innfridde på sin side til forventningene da de vant 2-0 borte mot Fulham. Ilkay Gündogan brassesparket gjestene i ledelsen etter 21 minutter. Senere doblet Erling Braut Haaland ledelsen fra straffemerket.

Oppskriftsmessig

Chelsea er også klar for CL-spill neste sesong da de vant 1-0 borte mot Forest. Etter en målfattig første omgang sendte Pedro Neto ballen mot bakre stolpe, hvor Levi Colwill bredsidet ballen i mål fem minutter etter hvilen.

Dermed røk også Forest sine muligheter. De var helt avhengig av seier om de skulle få spille på det øverste nivået i Europa neste sesong.

Seriemester Liverpool og tabelltoer Arsenal hadde sikret CL-spill før den siste runden og hadde kun ære å spille om i sesongens siste kamp.

Liverpool uten seier

Liverpool står uten seier etter at seriemesterskapet ble sikret i Premier League, men Mohamed Salah ordnet 1-1 mot Crystal Palace på Anfield.

Salah jaktet søndag å tangere Alan Shearer og Andy Coles rekord for antall målinvolveringer i én PL-sesong. Duoen har rekorden med 47, men det var da PL-sesongen besto av 42 kamper. Salah har bare 38 kamper å gjøre det på.

Hjemme slet de rødkledde mot et heltent Palace og slapp inn etter ti minutter da Ismaïla Sarr scoret. Liverpool mistet ballen i oppspillsfasen og ble hardt straffet. Etterpå fikk Jean-Philippe Mateta en scoring annullert for offside.

Etter en drøy time ble vondt til verre for vertene. Ryan Gravenberch felte Daichi Kamada som siste mann og ble utvist.

Etter 85 minutter fikk hjemmelaget uttelling. Cody Gakpo headet ballen ned til Salah som banket ballen i mål. Dermed tangerte han Shearer og Coles rekord.

Jürgen Klopp, som ga seg som Liverpool-trener i fjor sommer, var til stede på Anfield søndag.

Palace vant nylig FA-cupen med finaleseier over Manchester City. Det gir laget plass i europaligaen kommende sesong.

Liverpool ble seriemester i 5-1-seieren over Tottenham 27. april, men siden den gang har ikke de rødkledde vunnet. Det har blitt tap for Chelsea og Brighton, mens det endte uavgjort mot Arsenal og Palace.

---

FAKTA

Premier League menn søndag, siste runde:

Bournemouth – Leicester 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Antoine Semenyo (74), 2-0 Semenyo (88).

Fulham – Manchester City 0-2 (0-1)

Mål: 0-1 Ilkay Gündogan (21), 0-2 Erling Braut Haaland (73).

Sander Berge spilte 11 minutter som innbytter for Fulham, Erling Braut Haaland spilte 84 minutter for Manchester C..

Ipswich – West Ham 1-3 (0-1)

Mål: 0-1 James Ward-Prowse (42), 1-1 Nathan Broadhead (52), 1-2 Jarrod Bowen (55), 1-3 Mohammed Kudus (86).

Liverpool – Crystal Palace 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Ismaïla Sarr (9), 1-1 Mohamed Salah (85).

Rødt kort: Ryan Gravenberch (67), Liverpool.

Manchester United – Aston Villa 2-0 (0-0)

Mål: 1-0 Amad (76), 2-0 Christian Eriksen (str. 87).

Rødt kort: Emiliano Martínez (45), Aston Villa.

Newcastle – Everton 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Carlos Alcaraz (65).

Nottingham Forest – Chelsea 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Levi Colwill (50).

Southampton – Arsenal 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Kieran Tierney (43), 1-1 Ross Stewart (56), 1-2 Martin Ødegaard (90).

Martin Ødegaard spilte 25 minutter som innbytter for Arsenal.

Tottenham – Brighton 1-4 (1-0)

Mål: 1-0 Dominic Solanke (str. 17), 1-1 Jack Hinshelwood (51), 1-2 Hinshelwood (64), 1-3 Matthew O’Riley (str. 88), 1-4 Diego Gómez (90).

Wolverhampton – Brentford 1-1 (0-1)

Mål: 0-1 Bryan Mbeumo (20), 1-1 Marshall Munetsi (75).

Jørgen Strand Larsen spilte 30 minutter som innbytter for Wolverhampton, Kristoffer Ajer spilte 9 minutter som innbytter for Brentford.

Liverpool, Arsenal og Manchester City ble topp tre. Leicester, Ipswich og Southampton rykker ned.





---