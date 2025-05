Skarstein tapte NIF-valget

Søndagens valg av nytt idrettsstyre ble det mest dramatiske på et ellers rolig Idrettsting i Holmenkollen.

Parautøver og Paralympics-mester Birgit Skarstein, som nå har lagt opp, var innstilt av valgkomiteen til en plass i det nye styret. Skarstein var ikke til stede på tinget og i tillegg hadde valgkomiteen rotet det litt til.

President Zaineb Al-Samarai var for øvrig ikke på valg.

Ble ikke informert

Dramatikken oppsto fordi en av valgkomiteens kandidater, Vegard Storvik, trakk seg fredag uten at tingdelegatene ble informert. Dette ble tatt ille opp av flere delegater. Og da endte valget med at valgkomiteens innstilling ikke ble fulgt.

Valgkomiteens leder, Reinart Aarseth, beklaget det foran søndagens valg. Da måtte nye navn inn i kabalen.

Under valget ba leder av Oslo idrettskrets, Marcela Montserrat Bustos om 20 minutters timeout, men det ble nedstemt.

Valgkomiteens forslag til ny 2. visepresident, Stein Nilsen, tapte i duell mot sittende Sondre Gullord. Sistnevnte vant med stemmetallene 133–19.

Skarstein fikk femte flest stemmer i voteringen over fire plasser i styret. I stedet vant Idun Eide Stavseng og Stein Nilsen fram etter benkeforslag. De ble valgt sammen med den innstilte duoen Erik Unaas og Christine Hegstad.

Det skilte ni stemmer mellom Hegstad og Skarstein.

Idrettstinget vedtok en rekke resolusjoner om idrettspolitiske saker, blant annet om anlegg og økonomiske barrierer.

Egebergs Ærespris

Orienteringsprofilene Jørgen Baklid og Kasper Fosser ble tildelt Egebergs ærespris under tingmiddagen lørdag kveld.

Man må ha gode resultater i minst to ulike idretter for å være en kandidat for Egebergs ærespris.

– Med dagens krav til spesialisering for å kunne prestere på høyt nivå i én idrett, er det gledelig å se at vi i 2025 har to utøvere som klarer å levere internasjonale topplasseringer i flere idretter samtidig, sa leder av komiteen for Egebergs ærespris, Børre Rognlien.

Utmerkelsen regnes som den høyeste i norsk idrett. Den ble opprettet i 1919 av Ferdinand Egeberg.

Baklid har internasjonale prestasjoner i skiorientering, orientering og vinterduatlon.

Fosser det samme i orientering og terrengløp. Han kan blant annet vise til tre VM-gull i orientering.

Fikk æresmedlemskap

De tidligere idrettstoppene Erik Røste og Berit Kjøll er blant flere som fikk æresmedlemskap i Norges idrettsforbund i forbindelse med helgens ting.

Røste var president i Norges Skiforbund fra 2012 til 2022, mens Kjøll satt som idrettspresident i årene 2019–2023. Begge hadde lang fartstid i idretten før de ble toppsjefer.

Roar Bogerud (tidligere kretsleder i Viken idrettskrets), Vibecke Sørensen (tidligere skøytepresident og visepresident i NIF) og Per Rune Eknes (tidligere svømmepresident) ble også tatt opp som æresmedlemmer.

Før helgen fikk Kong Harald den samme utmerkelsen.

Fra og med tinget i 2027 blir det fire års tingperioder mot dagens to. Sittende idrettspresident Zaineb Al-Samarai er på valg om to år.

- Debattene her holder oss skjerpet. Og ha andre meninger er ikke det samme som å kritisere noen. Denne dynamikken trenger vi. Vedtakene vi har gjort om økonomiske barrierer betyr faktisk mye for mange. Det er jeg veldig stolt av, sa Al-Samarai i sin avslutningsappell.

---

FAKTA

Dette er idrettsstyret fram til 2027:

Idrettspresident: Zaineb Al-Samarai (ikke på valg)

1. visepresident: Arne Bård Dalhaug (ikke på valg)

2. visepresident: Sondre Gullord (gjenvalg)

Styremedlemmer: Idun Stavseng (ny), Erik Unaas (gjenvalg), Stein Nilsen (ny) og Christine Haugstad (ny).

Sebastian Henriksen, Astrid Strandbu, Marco Elsafadi og Mia Larsen Sveberg var ikke på valg.

Kristin Kloster og Astrid Uhrenholdt Jacobsen sitter i styret som medlemmer i Den internasjonale olympiske komité (IOC). I tillegg er det en representant fra de ansatte og én fra utøverkomiteen.

---