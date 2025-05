Messi utnyttet Glesnes-involvering – kickstartet sent comeback

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Argentineren fikset reduseringen i det 87. minutt og tente håpet for bortelaget. Glesnes pådro seg gult kort for forseelsen som ga frispark like utenfor straffefeltet.

Det var Messis sjette MLS-mål for sesongen.

Fem minutter på overtid berget Inter Miami uavgjort. Det ordnet innbytter Telasco Segovia.

Messis lag har kun vunnet én av sine åtte siste kamper i ulike turneringer og står med 23 baklengsmål i denne perioden.

– Vi er inne i en dårlig trend, men har stor vilje og energi til å bli laget vi var i starten av sesongen, sa Inter Miami-trener Javier Mascherano etter lørdagens oppgjør.

Den tidligere Liverpool- og Barcelona-stopperen er kritisk til måten laget hans forsvarer seg på. Miami-klubben lå under 0-2 til pause.

– Vi kan ikke fortsette å slippe inn mål på hver eneste corner og innkast. Vi må være mer fokuserte i de situasjonene.

Inter Miami ligger på 6.-plass i avdeling øst og er sju poeng bak Philadelphia Union på tabelltoppen.

