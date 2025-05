VG: Varsel mot Niso-leder Kristoffer Vatshaug

– Varselet handler om en veldig usunn og giftig lederstil som gjør at jeg er bekymret for fremtiden til Niso, sier Thomas Kristensen til VG.

Han er ansatt som kommunikasjonssjef i organisasjonen. Den jobben har han hatt i over 20 år.

Også Julie Nicolaisen, som er i et vikariat som sosiale medier-ansvarlig, står bak varselet. VG har i tillegg vært i kontakt med flere som kritiserer miljøet innad i Niso.

Vatshaug er forelagt kritikken mot seg. I en uttalelse kommer det fram at Niso ikke ennå har mottatt varselet.

«Hos oss er det LO Advokatene som vil være mottaker av et eventuelt varsel. Vi presiserer at Niso ikke har mottatt noe formelt varsel i denne saken», skriver han i en uttalelse sammen med nestleder Karoline Dyhre Breivang.

De vil ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt av hensyn til taushetsplikten, opplyser Breviang til VG.

Vatshaug har vært Niso-leder siden 2023, da han tok over for Erlend Hanstveit. For ett år siden ble han valgt til fire nye år som leder for organisasjonen.

Kommentar: Stille i fjøset – best i verden (+)