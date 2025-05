Vålerenga med storseier – Brann-stjerne herjet mot Rosenborg

Landslagsuttatte Gaupset har tatt Toppserien med storm denne sesongen og sto med sju mål og tre målgivende pasninger på ti kamper for Brann denne sesongen før storoppgjøret mot Rosenborg på Lerkendal. Der fortsatte 19-åringen å herje.

33 minutter ut i kampen sendte Branns nummer 10 en suser opp i krysset bak RBK-målvakt Rugile Rulyte og ga Brann 1-0.

Like før full tid avsluttet Amalie Eikeland en klassekontring som ga Brann 2-0. Gaupset satte i gang kontringen og slo den målgivende pasningen til Eikeland, som hælflikket ballen i mål.

– Det var utrolig gøy. Det er stemning å spille på en så stor stadion med så mange Brann-fans, så det gjør det ekstra gøy å vinne, sa Gaupset til TV 2. Hun ble også kåret til banens beste.

Brann leder dermed Toppserien med 29 poeng og er nå sju poeng foran lørdagens motstander på 3.-plass. Vålerenga ligger på 2.-plass med 27 poeng etter å ha slått Kolbotn lørdag.

– Vi hørte et intervju forrige uke at de (Rosenborg) sa at de var det beste laget i ligaen. Det har tent oss siden vi hørte det, så det er godt å slå dem her på Lerkendal, avsluttet Gaupset.

Storseier til Vålerenga

Nedrykkstruede Kolbotn sjokkåpnet mot Vålerenga da 15 år gamle Sigrid Gamst sendte hjemmelaget i ledelsen med et herlig skudd etter 23 minutter, men den regjerende seriemesteren vendte til klar seier.

Veteranen Elise Thorsnes utlignet fra straffemerket ti minutter etter åpningsmålet, før Karina Sævik og Olaug Tvedten ga Vålerenga 3-1 ved å kombinere ved to anledninger like før og etter pause, med en scoring og en assist hver.

Ronja Aronsson, Marie Moen Preuss og Thea Bjelde fastsatte sluttresultatet til 6-1 for Vålerenga til slutt.

Lyn vant Oslo-derby

Kolbotn ligger nå nederst på tabellen etter at Lyn vant 1-0 hjemme mot Oslo-rival Røa.

Ida Habbestad scoret vinnermålet med tre minutter igjen av ordinær tid. 20-åringen fikk to sjanser til å score etter klabb og babb i feltet og banket ballen i mål.

Det tar laget forbi både Kolbotn og lørdagens motstander Røa. Kolbotn ligger på bunn med sju poeng, Røa nest sist med åtte, mens Lyn er oppe på ni poeng med en kamp mer spilt enn Oslo-rivalene.

I oppgjøret mellom Toppseriens to ferskeste lag vant Bodø/Glimt 1-0 over Hønefoss. Cecilie Falch scoret kampens eneste mål etter 49 minutters spill.