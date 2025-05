Rosenborg ble kasteball mot Glimt: – Blåser som et geitehelvete

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Etter fire strake tap i forskjellige turneringer, deriblant sist seriekamp mot erkerival Tromsø, slo Glimt kraftig tilbake i storoppgjøret mot Rosenborg.

Et tidlig åpningsmål fra Kasper Høgh og to fulltreffere fra Ole Didrik Blomberg, hans to første i Glimt-drakt, sendte de gulkledde til pause med en komfortabel ledelse.

Etter hvilen satte Ulrik Saltnes prikke over i-en med et langskudd.

– Jeg sa at jeg pleier alltid å score mot Rosenborg, og det gikk i oppfyllelse i dag også. Det er dette som er gøy, å knuse Rosenborg, sa Blomberg til TV 2 etter kampen.

Rosenborg-trener Alfred Johansson mener den tøffe starten gjorde oppgaven for tung for laget.

– Bodø/Glimt er et veldig bra lag og de får to tidlige mål på hjemmebane. De er sterke når de leder hjemme. Da er det et vanskelig sted å komme til, erkjente Johansson.

RBK-treneren ser likevel lyst på fremtiden.

– Vi er fortsatt i en fase der vi holder på å utvikle oss. Jeg er sikker på at når våre yngre midtbanespillere og spisser har fått holdt på like lenge som noen av de her (i Bodø) har gjort, så kommer de til å være på samme nivå, om ikke enda bedre.

Motvind og medvind

Rosenborg-kaptein Ole Selnæs mente at trønderne ikke taklet de kraftige vindkastene på Aspmyra.

– Vi klarer ikke å håndtere forholdene i det hele tatt. Det blåser som et geitehelvete og vi klarer ikke å håndtere det. Det er for dårlig, sa Selnæs i pausen.

Glimt så lysere på vindforholdene og fortsatte målfesten med et knallskudd fra Saltnes etter 51 minutter.

– Jeg kjente jeg hadde litt medvind i ryggen. Det er som i golf vet du, når du kjenner at du har medvind så tør du å slappe litt av og la teknikken styre. Den var fin den der, sa Saltnes om målet.

Skade på nøkkelspiller

Rosenborg virket resignerte etter pause og måtte innse at sesongens første tap var et faktum.

Vondt ble til verre for Rosenborg på tampen, da klubbens eminente midtstopper Tomas Nemcik måtte byttes ut med skade.

Trønderne ligger på 2.-plass på tabellen etter ni kamper, med 18 poeng. RBK får mulighet til å revansjere seg allerede på onsdag borte mot Fredrikstad.

Bodø/Glimt har 13 poeng, men har bare spilt seks ligakamper ettersom klubben har vært opptatt med spill i europaligaen. Onsdag venter serieleder Viking i en ny hjemmekamp på Aspmyra. Siddisene topper tabellen med 20 poeng etter ni kamper.