Napoli tok sin fjerde ligatittel i Italia

Scott McTominay og Romelu Lukaku scoret målene for de lyseblå. Napoli slet lenge med å bryte gjennom et hardtkjempende Cagliari-forsvar, men scoret etter hvert målene som trengtes.

Inter slo Como 2-0 samtidig, men må ta til takke med den sure andreplassen. Tabellen endret seg underveis i fredagens drama.

* 20. minutt: Stefan de Vrij stanget Inter i ledelsen og sendte Milano-klubben til tabelltopp.

* 42. minutt: McTominay utløste ellevill jubel da han på akrobatisk vis sendte Napoli i føringen. Det var McTominays 12. scoring i Serie A denne sesongen. Han har storspilt etter overgangen fra Manchester United. Napoli var med det tilbake på tabelltopp og så seg aldri tilbake.

* 50. minutt: Lukaku brukte muskler og driblet seg fri før han scoret sesongens 14. mål. Jubelen sto i taket på Stadio Diego Armando Maradona.

* 51. minutt: Joaquín Correa sendte Inter opp i 2-0, men trengte stadig hjelp fra Cagliari. Den fikk de aldri.

De to kampene ble flyttet fram for å gjøre avviklingen av et eventuelt omspill best praktisk mulig for mesterligafinalist Inter, men det slapp de.

Det ble en lang natts feiring i Napoli. (Salvatore Laporta/AP)

Fire titler

Napoli-trener Antonio Conte og Inter-sjef Simone Inzaghi måtte begge følge lagenes siste kamp fra tribuneplass. De ble begge utvist i nest siste serierunde.

Napoli er italiensk seriemester for fjerde gang. De lyseblå tok to titler på 80-tallet med legenden Diego Maradona på laget, men måtte vente helt til 2023 på den tredje. Etter en sterk 2024/25-sesong er klubben på ny mester.

Med det passerte Napoli samtidig Roma på listen over klubber med flest titler. Hovedstadsklubben står med tre, der den siste kom i 2001.

Mesterligafinale

Juventus er mestvinnende med 36 ligatitler. Det er 16 flere enn Inter på andreplass. Milan har 19.

31. mai kan Inter slå tilbake ved å vinne sin fjerde mesterligatittel. Paris Saint-Germain står på motsatt banehalvdel i finalen i München.

For veteranen Pepe Reina ble siste serierunde et mareritt. 42-åringen, som avslutter karrieren etter sesongen, ble utvist for Como da han taklet Mehdi Taremi i første omgang.

Resten av den siste serierunden spilles i helgen, og det er stor spenning i kampen om den siste mesterligaplassen.