Leo Hjelde og Sunderland tilbake til Premier League etter overtidsmål

Tom Watson sendte Sunderland-fansen til himmels med vinnermålet fire minutter på overtid. Det gjør at klubben er tilbake i Premier League for første gang siden 2016/17-sesongen.

Sheffield United gikk i ledelsen etter 25 minutters spill, da Ben Hamer forserte oppover banen før han serverte ballen til Tyrese Campbell på en kontring.

Like etter 1-0-scoringen til Campbell satt ballen i nota for Sheffield United igjen, men scoringen ble ikke stående. Mesterskapsserien spilles til vanlig uten VAR, men dommerverktøyet ble tatt i bruk i opprykksfinalen på Wembley.

Etter en sjekk med VAR konkluderte dommer Chris Kavanagh at scoringen ble annullert for offside. Kamplederen forklarte avgjørelsen over høyttaleranlegget på Wembley.

– Sheffield Uniteds nummer 21 hindrer sikten til keeperen og påvirker tydelig spillet. Endelig avgjørelse: ingen scoring, fortalte Kavanagh.

Det ga Sunderland ny giv i kampen og med et kvarter igjen før full tid banket Eliezer Mayenda Dossou ballen opp i nærmeste kryss og utlignet til 1-1.

2-1-målet til Watson kom også ved et velplassert skudd. Sunderland red unna stormløpet mot slutten og kunne juble for opprykk. Leo Hjelde ble byttet inn like etter målet og hjalp Sunderland med å ri av stormen på slutten.

Opprykksfinalen blir betegnet som verdens mest lukrative fotballkamp med store pengesummer på spill. Ifølge BBC kan vinneren av søndagens kamp tjene minimum 200 millioner pund.

Til tross for store pengesummer inn for lagene som rykker opp til Premier League, har det vært svært vanskelig for de nyopprykkede lagene å holde seg i toppdivisjonen i England. Både denne sesongen og sist sesong ble det umiddelbar retur ned til Championship for de nyopprykkede lagene.