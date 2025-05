Brakseier til Lillestrøm – Lyn og Skeid tapte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Markus Karlsbakk og Eric Kitolano sørget for at LSK ledet 2-0 allerede etter ni minutter. Før pause la Salieu Drammeh og Kitolano på til 4-0. Etter hvilen ble også Felix Va tomålsscorer.

Lillestrøm har vunnet seks kamper og spilt to uavgjort hittil denne sesongen. Det skiller seks poeng ned til Start på andreplass. Sørlendingene tok lørdag ledelsen mot Aalesund på bortebane ved Mathias Grundetjern, men AaFK utlignet ved Frederik Heiselberg. Det endte 1-1 på Sunnmøre.

Tredjeplasserte Kongsvinger slo Lyn 2-1 hjemme etter scoringer av Noa Williams og Emil Arendrup Nielsen på tampen. Andreas Hellum reduserte påovertid for Lyn

Moss slo Skeid 2-1 med et overtidsmål av Blerton Isufi, etter at Martin Hoel Andersen hadde utlignet for Skeid etter drøyt 50 minutter.

Raufoss slo Stabæk 1-0.

Mjøndalen er tabelljumbo med bare to poeng etter åtte kamper. Skeid er poenget foran, mens Lyn er på kvalikplass med fire poeng.