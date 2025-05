Skipresidenten ut mot ny og omstridt FIS-avtale: – Ikke i tråd med verdiene vi arbeider etter

Det var i begynnelsen av mai at Det internasjonale ski- og snowboardforbundet opplyste at det hadde inngått en femårig avtale med turistbyrået i Aserbajdsjan.

Aserbajdsjan blir som følge av den nye avtalen sponsor for alle verdensmesterskap i årene som kommer. Den olje- og gassrike staten ble også omtalt som forbundets første globale VM-sponsor noensinne.

Norges Skiforbunds kommunikasjonssjef Espen Graff uttalte til NTB etter offentliggjøringen at forbundet ikke kjente til avtalen – til tross for at skipresident Tove Moe Dyrhaug sitter i FIS-styret.

Samtidig ble det varslet at skiforbundet ville etterspørre mer informasjon fra skitoppene om avtalen. Det har ikke beroliget Dyrhaug.

– Avtalen og denne partneren er etter vår mening ikke riktig for skiidretten. Den viser også at vi må fortsette arbeidet vårt for mer åpenhet og forbedret styringsskikk i internasjonal idrett, sier skipresidenten i en uttalelse.

Gir utfordringer?

Hun opplyser at FIS nå har gitt noe mer informasjon til medlemslandene knyttet til hvordan avtalen «er tenkt gjennomført i praksis i forbindelse med konkurranser og TV-sendinger».

– Vi må forholde oss til at avtalen er inngått, men sammen med flere andre land er vi tydelige på at den ikke er i tråd med de verdiene vi arbeider etter. Dette har vi uttrykt i møter og direkte til FIS-president Johan Eliasch, sier Dyrhaug.

Skiforbundet gjentar videre at Dyrhaug sitter i FIS-styret, og at ingen av dets medlemmer var involverte eller kjente til avtalen før den ble offentliggjort.

– Det er som kjent ikke noe nytt at enkelte land og stater inngår sponsoravtaler i internasjonal idrett, og vi ønsker en åpen og ærlig diskusjon om utfordringene knyttet til dette, sier Dyrhaug.

Skiforbundet opplyser at det sammen med de andre nordiske landene er planlagt flere møter framover om avtalen og den videre oppfølgingen av denne.

«Blant annet er det ønskelig å avklare om den kan gi utfordringer når det gjelder andre kommersielle avtaler hos medlemslandene», skriver forbundet.

Amnesty-kritikk

Aserbajdsjan-samarbeidet innebærer også at landet blir sponsor for verdenscupene i fristil, skicross og snowboardcross i den kommende femårsperioden.

Også i kombinertsporten får Aserbajdsjan en partnerrolle.

Verdien av sponsoratet er det ikke opplyst noe om.

Amnesty International har vært kritisk til myndighetene i Aserbajdsjan, blant annet i et intervju med NTB i september i fjor.

– Amnesty fordømmer aserbajdsjanske myndigheters angrep på kritiske og uavhengige stemmer, sa Frank Conde Tangberg.

Han er rådgiver i Amnesty International Norge. Kritikken ble fremført i forbindelse med Formel 1-løpet i landet.

Aserbajdsjan er i lang tid blitt kritisert for brudd på menneskerettigheter. Flere uavhengige journalister ble pågrepet i forbindelse med forrige valg. Internasjonale presseorganisasjoner har beskrevet pågripelsene som et forsøk på å undertrykke journalistikk om korrupsjon i landet.

Formel 1 og fotball

Tidligere har Aserbajdsjan brukt sine oljeinntekter til å investere i blant annet fotballsponsing i samarbeid med Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og den spanske storklubben Atlético Madrid.

Landet er også vertskap for den nevnte VM-runden i Formel 1.

FIS skrev i forbindelse med offentliggjøringen av avtalen at Aserbajdsjan «har flere skisteder» og omtalte særlig Shahdag som et «paradis for skiløpere og snowboardere, mer enn 2300 meter over havet».

FIS har flere ganger uttrykt bekymring for framtiden til skisporten i en verden der klimautfordringene blir stadig større. Forbundets president Johan Eliasch uttalte tirsdag at partnerskapet med Aserbajdsjan «oppfyller alle krav».





