Northug og ekspertene er samstemte: Therese Johaug forlenger karrieren til OL

Northug tipper at Johaug egentlig hadde planlagt å si at det var slutt etter femmila i ski-VM, men at alt endret seg da hun ble stående igjen med bronse og Frida Karlsson vant, og at det dermed blir ett år til.

– Ski-VM ble ikke som ønsket for henne, og hun ble slått på målstreken av svenskene. Det gjorde at hun utsatte den endelige avgjørelsen om nok en OL-deltakelse. Jeg tror at hun lander på landslagsplass og satsing fram mot OL i Italia. Jeg blir veldig overrasket om hun lander på motsatt konklusjon, sier Northug til NTB.

Langrennskongen sier at Johaug vet med seg selv at på sitt beste så er hun god nok.

– Og løypene i Val di Fiemme passer henne perfekt. Der er det kapasitetsløyper og bratte stigninger, sier Northug.

Han sier at det går mot nye svenskedueller, en duell han selv er godt kjent med.

– Svenskeduellene har flyttet seg til dameklassen. Det blir Therese Johaug mot Sverige, og det blir Kristine Stavås Skistad mot Sverige.

Mye av det samme

Øvrige eksperter har resonnert seg fram til mye av det Northug sier, for eksempel NRKs Fredrik Aukland.

– Hun lyktes ikke i ski-VM, og jeg tror at hun vet hva som skal til for å stå øverst på pallen i OL. Løypene i Val di Fiemme passer henne også godt, og det er større sjanser for å vinne der enn i Trondheim. Alle disse faktorene peker mot at det blir satsing mot OL. Jeg blir overrasket om hun ikke står på startstreken i OL, og vi kan bare håpe på flere dueller mellom Norge og Sverige, sier Aukland til NTB.

Kollega Torgeir Bjørn er av samme oppfatning.

– Det er nå eller aldri. Hvis hun føler at hun har noe ugjort, er det kommende sesong hun må satse på. Det er nå hun må gjøre det, sier Aukland-kollega Bjørn, som ikke tror at beslutningen hun har kommet fram til, har vært enkel.

– Hun skulle nok ønsket at hun hadde to liv samtidig. Ett liv der hun kunne satset for fullt mot OL, og ett der hun kunne satset på familieforøkelse. De fleste er vel sikre på at hun satser mot OL, men jeg tror at hun har lidd valgets kvaler. Dette har nok vært krevende for henne, men det at gullene glapp i Trondheim gir motivasjon, tror Bjørn.

Vinnerskalle

Alle NTB har vært i kontakt i forkant av Therese Johaugs offentliggjøring om langrennsframtiden, har vært inne på det samme, at hun neppe er fornøyd med de tre sølvmedaljene og den ene bronsen på femmila hun fikk med seg fra VM-dagene i Trondheim. De er også enig i at Johaug selv har sett at det ikke er forenlig å kombinere maksimal satsing på langrenn sammen med alt det andre hun driver med.

Tidligere NRK- og TV 2-journalist og nåværende Nettavisen-kommentator Ernst A. Lersveen tror at Johaug har funnet motivasjonen som trengs for videre satsing, og at mandagens svar blir ja.

– Hun fortsetter fordi hun ønsker å bli den første til å vinne en femmil for kvinner i OL og fordi hun ikke vant noe som helst i ski-VM i Trondheim. Enere er opptatt av å vinne, av å skrive historie og bryte barrierer. De ville vinne mest og ta flest mulig seirer, sier Lersveen til NTB.

Dedikasjon

Han nevner også et annet moment som vil bidra til at hun fortsetter.

– Therese mistet OL i Sør-Korea, og OL fire år tidligere ble ikke det store. Da ble OL i Beijing en enorm drivkraft. og det kan OL i Italia også bli for henne. For 99 prosent av utøverne ville et VM som Therese hadde i Trondheim gitt gledestårer, men for Therese ble det et mageplask. Nå vet hun at det krever med dedikasjon. Der feilvurderte hun nok litt sist, tror Lersveen.

Therese Johaug gjorde comeback før sist sesong etter to år på sidelinjen. Hun var i utgangspunktet klar på at det ble med den ene sesongen, men ekspertene tror altså at det kan bli enda en.

