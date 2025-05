Kongen fikk idrettens høyeste utmerkelse

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det er den største utmerkelsen man kan få av NIF. Æresmedlemskapet gis til tillitsvalgte som over tid og på flere plan har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid i norsk idrett.

– For Norges idrettsforbund er det en stor ære å kunne overrekke kongen idrettens høyeste utmerkelse for den store innsatsen og det betydningsfulle engasjementet kongen har vist gjennom et helt liv, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai i en uttalelse.

Hun omtaler kong Harald som vår alles egen «idrettskonge».

– Foruten å oppfylle alle formelle kriterier for å motta NIFs æresmedlemskap, kan kongen vise til fremragende prestasjoner som idrettsutøver, som aktiv støttespiller og en ivrig tilskuer for utallige idrettsarrangement, legger Al-Samarai til.

Kongen ble styremedlem i Kongelig Norsk Seilforening (KNS) i 1962 og ble formann fire år senere. Siden har han hatt flere idrettsverv.

Som aktiv seilet han for Norge i OL tre ganger (1964, 1968 og 1972). I debuten var kongen flaggbærer for den norske troppen.

Han ble verdensmester i bane- og havseilas i 1987, europamester i havseilas i 2005 og verdensmester i Sira Cup i 2008.