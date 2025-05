I skyggen av stjernene er Ingrid (27) blant Barcelonas mest trofaste

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Lørdag spiller Engen for sin tredje strake Champions League-tittel. Barcelona er klar finalefavoritt mot Arsenal på Estádio José Alvalade i Lisboa.

I et stjernespekket lag blir Syrstad Engen sjelden trukket fram. Likevel har hun bare seks spillere foran seg på lista over dem som har vært mest på banen for Barcelona denne sesongen.

Totalt er det blitt 2174 minutter på 34 kamper. I ligaen var trønderen den på laget med femte mest spilletid.

27-åringen har spilt mest i midtforsvaret, men bidragene har også kommet som defensiv midtbanespiller. Det siste er en rolle hun lenge har hatt på landslaget.

– På forrige samling ble jeg superimponert over måten hun steppet opp og tok ansvar på som leder. Jeg synes hun bare blir bedre og bedre, sier landslagssjef Gemma Grainger til NTB etter torsdagens uttak til Norges kommende nasjonsligakamper.

I april vikarierte Syrstad Engen som kaptein mot både Island og Frankrike.

Snart slutt?

Barcelona er i posisjon til å vinne alt også i år. Serien ble vunnet klart, og nå gjenstår finaler i Champions League og den spanske cupen (7. juni). Det kan bli punktum på Syrstad Engens tid i Catalonia.

Kontrakten med Barcelona går ut i sommer, og ifølge spanske medier blir den ikke forlenget. Hun kobles sterkt til Lyon og kan bli lagvenninne med Ada Hegerberg.

– Dette er ikke tidspunktet å snakke om det. Hodet mitt er fullt og helt rettet mot finalen. Av respekt for laget foretrekker jeg å ikke kommentere noe, sier Syrstad Engen til Mundo Deportivo på spørsmål om framtiden.

Veien videre har vært tema i samtaler hun har hatt med Grainger.

– Vi har snakket om det. Jeg er her for alle spillerne og gir råd, men jeg forteller dem ikke hva de skal gjøre, sier landslagssjefen.

Syrstad Engen kom til Barcelona fra tyske Wolfsburg i 2021. I fjor spilte hun hele CL-finalen da Lyon ble slått 2-0, men det spørs om det gjentar seg denne gangen. Til tross for mye spilletid har Melhus-jenta blitt brukt som innbytter fra det 46. minutt i Barcelonas tre siste mesterligakamper.

Graham-show

En som ganske sikkert starter mot Arsenal, er Caroline Graham Hansen. Tross småskader har hun også denne sesongen vært viktig for Barcelonas angrepsspill.

I alt har Graham Hansen gjort 14 mål og 18 assist i ligaen og Champions League. Innsatsen melder henne på i diskusjonen om Ballon d'Or. Hun ble kun slått av lagvenninnen Aitana Bonmatí i fjorårets kåring.

Barcelona feide over både Wolfsburg (10-2 sammenlagt) i kvartfinalen og Chelsea (8-2) i semifinalen. Det må komme noe helt spesielt fra Arsenal for å slå verdens mest slagkraftige klubblag.

I semifinalen overrasket Frida Maanum og co. stort da Arsenal slo ut Lyon etter først å ha tapt 1-2 i hjemmekampen. I Frankrike ble det snudd til 5-3 sammenlagt.

Les også: Graham Hansen svarer kritikerne: – For hard i forhold til hvordan vi faktisk presterte