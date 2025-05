Granerud klokkeklar på at han aldri har jukset: – Har veldig god samvittighet

Det forteller han i et intervju med Dagbladet bare timer etter at det ble kjent at ledertrioen Magnus Brevig, Thomas Lobben og Adrian Livelten hadde blitt enige med skiforbundet om sluttavtaler etter jukseskandalen i VM.

Brevig og Lobben var landslagstrenere for herrehopperne sist sesong, mens Livelten hadde rollen som servicemann.

Etter jukseavsløringen på tampen av VM i Granåsen erkjente alle tre å ha manipulert hoppdressene til Johann Forfang og Marius Lindvik før storbakkerennet.

Granerud var selv skadet og deltok ikke i mesterskapet på hjemmebane.

– Du har selv vunnet 25 renn i verdenscupen. Du har også vunnet verdenscupen sammenlagt to ganger og Hoppuka én gang. Kan du med kors på halsen si at du aldri har jukset? spør Dagbladet.

– Ja, det kan jeg. Jeg har selvfølgelig prøvd å pushe litt grenser. Men jeg har veldig god samvittighet rundt de tingene der. Jeg er blitt disket. Jeg har vært utenfor regelverket. Men jeg har ikke gjort noe jeg ikke har problemer med å forklare, svarer Granerud.

Store dresser

På spørsmål om hvordan han har tøyd regelverket, er Granerud klar på at det kun er snakk om størrelsen på hoppdressen.

– Av og til har jeg vært litt over grensen, men stort sett alltid er jeg akkurat innenfor.

Da Brevig innrømmet å ha jukset under VM, var han også klar på at det var første gang det skjedde. Granerud kan selv verken bekrefte eller avkrefte om det stemmer.

– Svaret er at det vet jeg ikke. Jeg var ikke på Lerkendal. Jeg er mer opptatt av at veien videre skal bli OK for de tre som mister jobben. Det som foregikk i VM får de som var der svare på, sier han.

Pågående etterforskning

Det internasjonale skiforbundets etterforskning i saken pågår fortsatt.

En del av Det internasjonale skiforbundets undersøkelser handler om hvorvidt det norske laget også kan ha jukset i forkant av rennet i storbakken. Som følge av dette ble både Lindvik, Forfang, Robin Pedersen, Robert Johansson og Kristoffer Eriksen Sundal suspendert i en periode.

Suspensjonen av hopperne ble opphevet for en tid tilbake.

