Graham Hansen svarer kritikerne: – For hard i forhold til hvordan vi faktisk presterte

Laget har slitt med å prestere på topp under sin nye trener Pere Romeu og har gått på noen overraskende smeller, som blant annet sitt første tap noensinne mot rivalen Real Madrid. Dette førte til at kritikken haglet fra enkelte hold.

Katalanerne brukte kritikken som motivasjon for å komme seg tilbake til sin sjette CL-finale på sju år, forteller Caroline Graham Hansen til AFP.

– Selvfølgelig var vi ikke gode nok i de kampene, men jeg synes kritikken utenfra var for hard i forhold til hvordan vi faktisk presterte.

I oktober sjokkerte Manchester City de regjerende Champions League-mesterne med å vinne 2-0 i gruppespillet.

Barcelona tapte også hjemme mot Levante i februar, noe som satte en stopper for en 46 kamper lang ubeseiret rekke i ligaen.

Det var også Barcelonas første tap noensinne på Estadi Johan Cruyff, der de har spilt siden 2019.

– Tapet for City ga mye motivasjon til å vise at vi kan gjøre det bedre, at vi er et bedre lag, sier Graham Hansen.

– Så kom vi oss tilbake fra det, men det var som om det hang over oss og mange mente at vår gode periode i Champions League var litt over.

Ny finale

Barcelona fulgte opp med en rekke på ni strake seirer i turneringen og sikret seg med det enda en finale.

– Det var en motivasjon å vise at vi fortsatt er gode, at vi fortsatt kan konkurrere mot de beste, og at vi fortsatt vil gjøre alt som trengs dag for dag for å forbedre prestasjonene våre, for på det tidspunktet var de ikke gode nok, sier 30-åringen.

Hvis Barcelona vinner lørdagens finale i Lisboa, vil det være deres tredje Champions League-trofé på rad og deres fjerde på fem år.

Barcelona holdt Real Madrid bak seg og sikret seg sin sjette strake ligatittel, i tillegg til at de knuste Las Blancas i den spanske supercupfinalen i januar.

– Har vært fantastisk

To kamper gjenstår for å fullføre «kvadrupelen» – Arsenal lørdag og deretter cupfinalen mot Atlético Madrid i juni.

Uavhengig av om Barcelona tar sin fjerde Champions League-tittel, er Graham Hansen klar på at hun allerede har vunnet langt mer enn hun hadde sett for seg da hun kom fra Wolfsburg i 2019.

– Jeg forventet å vinne én da jeg kom til Barcelona, fordi jeg kjente til kvaliteten på laget. Men tre av dem? Det har vært fantastisk. Så dette kunne jeg aldri ha forestilt meg ville skje da jeg signerte.

