Danmark slo ut Canada og Crosby i VM-kvartfinalen: – Surrealistisk

– Det er fullstendig surrealistisk. Jeg har ikke så mange ord. Det er det villeste jeg har vært med på. Fy faen så stolt jeg er over disse guttene, sa NHL-proffen Nikolaj Ehlers til Viaplay. Det var han som scoret utligningsmålet.

Keeper Frederik Dichow holdt nullen i de to første periodene, hvor han reddet 30 skudd til sammen, men 5.17 minutter inn i den siste perioden gjorde Travis Sanheim 1-0 for Canada. Philadelphia Flyers-spilleren scoret på pasning fra superstjernen Sidney Crosby.

Målet forvandlet kampen. Danskene måtte angripe, og det gjorde de. Canada ledet skuddstatistikken 30-11 etter to perioder, men Danmark vant den 22-10 i den tredje.

Ehlers utlignet 2.17 minutter før slutt, da danskene hadde tatt ut keeper og spilte med en ekstra utespiller. Han lempet pucken inn fra en posisjon ute ved vantet, og Alexander True dekket keeper Jordan Binnington slik at han ikke greide å avverge.

49 sekunder før slutt fikk Nick Olesen taket til å løfte seg i Herning. Nicklas Jensen slo pucken inn fra høyre hjørne, og Binnington ga retur rett til Olesen, som iskaldt gjorde en dragning og vippet den i nettaket fra svært spiss vinkel.

Danskene holdt ut i hektiske sluttsekunder og kunne juble for en historisk bragd. Det er første gang siden 2014 at Canada ikke tar seg til semifinale i VM. Danmark har aldri tidligere vært bedre enn nummer åtte.

– Jeg er skuffet. Tidligere i turneringen hevet vi oss fra kamp til kamp, men i kveld var vi ikke på vårt beste. Det var tøft trøkk fra tribunene i bortekampen, sa Crosby til Viaplay.

Svensk sjokkbehandling

Danmark skal møte Sveits i semifinalen i Stockholm lørdag, mens Sverige møter USA.

Svenskene øyner muligheten for VM-gull på hjemmebane etter å ha slått Tsjekkia 5-2 i kvartfinalen torsdag. Tre Kronor fikk søt revansj for 3-7-smellen i semifinalen i fjor.

Med William Nylander på plass som den 22. og siste NHL-forsterkningen fikk Sverige et løft. Laget ga Tsjekkia sjokkbehandling i første periode med tre scoringer på snaut sju minutter mot slutten av perioden. Leo Carlsson scoret ledermålet i overtall før Lucas Raymond økte to ganger.

Tsjekkia reduserte da laget spilte fem mot tre og spilte ut svenskene slik at Roman Cervenka kunne lempe pucken i tomt mål, men Carlsson gjenopprettet to måls ledelse med sitt annet mål for kvelden.

Michael Spacek skapte spenning da han reduserte snaut halvveis i siste periode, men Filip Forsberg punkterte kampen med sitt første mål i VM.

Finland ute

Finland røk for tredje år på rad ut av ishockey-VM før semifinalen. USA vendte 1-2 til 5-2 i kveldens første kamp i Globen i Stockholm.

Finland øynet håp om semifinale da Patrik Puistola ga laget 2-1-ledelse snaut halvveis i midtperioden, men amerikanerne vendte kampen med to raske mål i løpet av et drøyt minutt. Zeev Buium utlignet, og så ble Puistola utvist for tripping. Han hadde sittet i utvisningsboksen bare noen sekunder da Conor Garland skjøt inn 3-2 med sitt annet mål i kampen.

USA, som i gruppespillet avga poeng mot Norge, har dermed håp om å nå sin første VM-finale siden gullet i 1960.

I Herning gjorde Sveits kort prosess i nabooppgjøret mot Østerrike. Sveitserne vant sin gruppe foran USA, mens Østerrike så vidt tok seg videre fra sin etter en overraskende seier over Tyskland i siste kamp.

Christoph Bertschy, Timo Meier, Ken Jager, Kevin Fiala, Sandro Schmid og Simon Knak scoret da Sveits vant 6-0.