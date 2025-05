Ancelotti hylles: – En av de store legendene

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Klubben ønsker å uttrykke sin takknemlighet og hengivenhet til en som er en av de store legendene i Real Madrid og i fotballen, skriver Real Madrid på sine nettsider.

På seks år over to perioder ble 15 titler til de hvitkledde under Ancelotti.

Også Luka Modric skal også få sin hyllest på Santiago Bernabéu i oppgjøret mot Real Sociedad. Veteranen skal representere Real Madrid i VM for klubblag senere i sommer.

Sesongens siste kamp er uten betydning for hovedstadsklubben. Barcelona har vunnet serien og er fire poeng foran Real Madrid før serieavslutningen.

Ancelotti er allerede klar for det brasilianske landslaget. Det blir hans første jobb for et landslag.

På klubbnivå har han ledet Reggiana, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern München, Napoli og Everton.

I mange av klubbene har han hatt stor suksess. På CV-en har han blant annet ligatitler i fem land og fem Champions League-pokaler.

