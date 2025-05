Ustjugovs anke avvist av sveitsisk høyesterett – norsk OL-bronse opprettholdes

Det kommer fram i en pressemelding fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) og skiskyttersportens integritetsenhet (BIU) torsdag.

«Disse endelige kjennelsene opprettholder tidligere avgjørelser fra IBUs antidopingpanel og Idrettens voldgiftsrett (CAS), og bekrefter sanksjoner for brudd på antidopingreglene», heter det i meldingen.

Leder for BIU, Greg McKenna, er fornøyd med at saken endelig er avgjort.

– Disse avgjørelsene fra sveitsisk høyesterett setter et endelig punktum for en langvarig sak og er et viktig skritt for å opprettholde en ren idrett. Selv om vi beklager tiden det har tatt å nå dette punktet, understreker kjennelsen prinsippet om at dopingbrudd vil bli avdekket og sanksjonert, uansett hvor komplisert prosessen måtte være, sier han.

CAS-konklusjonen innebærer at dommen som ble fattet av Det internasjonale skiskytterforbundets antidopingpanel i februar 2020 blir stående.

Norsk bronse

Den gang ble det konkludert med at Ustjugov hadde brutt antidopingbestemmelsene. Russeren, som for lengst har avsluttet karrieren, fikk blant annet annullert sine resultater under OL i Sotsji.

Det ledet igjen til at Norge rykket opp til bronse på skiskytterstafetten for menn under vinterlekene for elleve år siden. Det norske laget besto av Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Ole Einar Bjørndalen og Emil Hegle Svendsen.

Russland var først i mål på stafetten, men som følge av dopingdommen i 2020 rykket Tyskland opp som vinner og Østerrike til sølvplass.

Brukte oxandrolone

Ustjugov ble funnet skyldig i å ha brukt det ulovlige stoffet oxandrolone. Han ble som følge av det utestengt i en periode på to år fra 13. februar 2020.

Samtidig ble resultatene Ustjugov oppnådde i perioden 27. august 2013 til slutten av 2013/14-sesongen strøket. Det inkluderte medaljer, poeng og premier.

Ustjugov ble tatt sammen med Svetlana Sleptsova, som heller ikke nådde fram i CAS.