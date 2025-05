Hopptrio fratrer stillingene sine etter VM-jukset

Det bekrefter Norges Skiforbunds konstituerte generalsekretær Ola Keul til NRK.

– Jeg kan bekrefte at Skiforbundet har kommet til enighet om avslutning av arbeidsforholdet til de tre ansatte som var involvert i saken i forkant av storbakkerennet under VM i Trondheim. Vi ønsker ikke å gå inn i detaljene, da dette er personalsaker. Vi ber om forståelse for vårt behov for å ivareta personvernet og integriteten i prosessen, sier han.

NTB og flere andre medier fikk torsdag morgen bekreftet at den suspenderte trioen var enig med skiforbundet om å fratre stillingene sine.

NTB vet at offentliggjøringen kommer i kjølvannet av at det en tid har pågått forhandlinger mellom partene.

Brevigs advokat Julie Høydal Davik bekrefter også over NTB at trenerens arbeidsforhold med forbundet opphører, og at en avtale om en kompensasjon er på plass.

– Vi kan bekrefte at det er inngått en sluttavtale med skiforbundet. Innholdet i sluttavtalen er konfidensielt. Brevig er fornøyd, alle forhold tatt i betraktning, med at partene kom til en løsning om arbeidsforholdet, slik at utøverne kan komme ordentlig i gang med forberedelsen for OL-sesongen, sier Davik.

Lang suspensjon

Brevig og Lobben har vært suspendert fra jobben som landslagstrener siden avsløringen av det norske jukset under VM på hjemmebane i Granåsen i vinter. Det samme har Adrian Livelten.

Det internasjonale skiforbundets etterforskning i saken pågår fortsatt.

Brevig ble sammen med assistenttrener Lobben og Livelten suspendert av Norges Skiforbund få dager etter at verdensmesterskapet i Trondheim var over.

Beslutningen ble tatt etter at hoppsjef Jan-Erik Aalbu innrømmet at det norske støtteapparatet hadde manipulert dressene til Johann André Forfang og Marius Lindvik foran den avsluttende storbakkekonkurransen i Granåsen.

Disket

Erkjennelsen kom etter at Lindvik og Forfang hadde blitt diskvalifisert for å ha hoppet med en innsydd, stiv tråd i sømmen på dressen. I forkant av rennet hadde det i tillegg dukket opp en video som viste at Brevig var til stede da manipulasjonen fant sted.

En del av Det internasjonale skiforbundets undersøkelser handler om hvorvidt det norske laget også kan ha jukset i forkant av rennet i storbakken. Som følge av dette ble både Lindvik, Forfang, Robin Pedersen, Robert Johansson og Kristoffer Eriksen Sundal suspendert i en periode.

Suspensjonen av hopperne ble opphevet for en tid tilbake.

Magnus Brevig har vært tydelig på at han angrer bittert på det som ble gjort under VM. Hopptreneren uttalte i etterkant at det norske støtteapparatet ble fartsblinde og gikk over streken.

Begynte i 2009

Brevig ble ansatt i det norske støtteapparatet allerede i 2009. I 2011 ble han assistenttrener under landslagssjef Alexander Stöckl, og i fjor sommer overtok 41-åringen jobben til nettopp Stöckl.

Inntil han ble hovedtrener hadde han hovedansvaret for hopplandslagets arbeid med teknologi og utvikling.

Brevig har også hatt tilknytning til Kollenhopp og Wang Toppidrettsgymnas.

Det er ventet at Det internasjonale skiforbundet konkluderer i sin etterforskning av saken innen sommeren.

