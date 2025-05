«Doping-OL» skal holdes i Las Vegas – verdensrekord kan gi svimlende bonus

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det ble bekreftet på en pressekonferanse natt til onsdag norsk tid.

«Enhanced Games» har blitt presentert som et alternativ til OL, der verdensrekorder skal settes ved hjelp av dopingmidler.

I debutversjonen av arrangementet skal det konkurreres i svømming, friidrett og vektløfting.

Dopingmesterskapet har skapt kraftige reaksjoner, og Verdens antidopingbyrå (Wada) omtalte lekene som et farlig og uansvarlig konsept lenge før sted og dato ble kunngjort.

– Noen kommer til å dø hvis vi tillater at slike kår får danne grobunn og blomstre, sier tidligere OL-vinner for Australia i svømming, Kieren Perkins.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har også vært kritiske til sin nye «konkurrent».

– Ideen om «Enhanced Games» fortjener ingen kommentar. Hvis man ønsker å ødelegge konseptet fair play i idretten, er dette en god måte å gjøre det på, har OL-toppene uttalt.

Millionbonus

Lekene skal avholdes på hotell- og kasinoområdet «Resorts World» i Las Vegas.

En av de viktigste støttespillerne til arrangementet er en gruppering som kaller seg 1789 Equity. Den er delvis støttet av Donald Trump Jr. og har bidratt med finansiering tilsvarende et «tosifret millionbeløp», ifølge mesterskapets forgrunnsfigur Aron D'Souza.

Vinnerne av hver øvelse vil få 250.000 dollar i premiepenger. I tillegg ligger det også tilsvarende i potten til fordeling på resten av feltet. Det er i tillegg utlovet en bonus til den som setter verdensrekord.

Rekordbonusen er på minimum 250.000 kroner. Dersom det blir rekord på 100 meter i friidrett eller 50 meter fri i svømming utløses en bonus på én million dollar.

Australieren James Magnussen, som tok OL-medalje i svømming i 2012 og 2016, var den første utøveren som forpliktet seg til å delta. Han har siden fått selskap av svømmerne Kristian Gkolomeev, Andrii Govorov og Josif Miladinov.

OL-meritter

Gkolomeev har deltatt i fire olympiske leker, inkludert fjorårets i Paris. Govorov var på sin side med i OL i 2016, mens Miladinov svømte under sommerlekene i 2021.

Magnussen sier at han har fulgt reglene til Verdens antidopingbyrå.

– Det frustrerte meg til tider at ikke alle idrettsutøvere fulgte de samme retningslinjene, uttaler den australske svømmeren tidligere sagt.

Han er fortsatt av den formening at prestasjonsfremmende midler ikke bør brukes i ren idrett.

– Det er juks og å bryte reglene, men dette (Enhanced Games) følger et annet sett med regler, et annet sett med retningslinjer, og er et helt annet produkt, sier Magnussen.

Høring utsatt

Kunngjøringen om at Enhanced Games ser dagens lys kom dagen før en planlagt kongresshøring i Washington der Wadas anstrengte forhold til amerikanske myndigheter skal under lupen.

Høringen ble senere utsatt til i juni i år.

Der er ventet at rundt 200 utøvere vil delta i Las Vegas neste år.

Den australske entreprenøren Aron D’Souza, som holder til i London, var det som først foreslo å opprette et mesterskap som skal hete « Enhanced Games ».

D’Souza vil gjøre dette i samarbeid med den australske OL-vinneren og svømmeren James Magnussen i 2025, og han vil tilby Magnussen 1 million dollar hvis utøveren klarer å knuse verdensrekorden på 50 meter freestyle etter å ha inntatt prestasjonsfremmende stoffer.