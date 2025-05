Tour de France bekrefter omstridt Paris-grep – totalforandrer avslutningen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Onsdag slapp arrangørene Amaury Sport Organisation (ASO) detaljene knyttet til sykkelnyheten som den siste tiden har svirret.

Avslutningsetappen, som normalt er helt flat, gjøres om. I sommer skal sykkelstjernene klatre opp den historiske Montmartre-høyden og passere ved foten av Sacré-Cœur-kirken på vei mot målgangen på Champs-Élysées.

Montmartre-stigningen skal i tillegg sykles tre ganger helt på tampen av etappen. Det snur om på mye.

Tradisjonen har vært at den siste etappen innledningsvis er en feiring av sammenlagtvinneren, før spurterne gjør opp om seieren. Nå kan i stedet etappen bli såpass hard at det ikke behøver å bli noen massespurt om seieren.

Sammenlagtkampen i rittet er heller ikke nødvendigvis avgjort før på den siste dagen.

Vingegaard kritisk

Ruten som ble lagt fram onsdag viser at feltet skal sykle den tradisjonelle runden på paradegaten Champs-Élysées fire ganger, før de deretter gir seg i kast med de historiske gatene Montmartre.

Etter passering av toppen siste gang er det få kilometer til mål.

Superstjernen Jonas Vingegaard er blant dem som allerede har uttrykt seg negativt til endringen.

– For å være ærlig synes jeg ikke det er en god idé, sa han tidligere denne uken ifølge nyhetsbyrået AFP.

Under fjorårets OL i Paris sto rundt 500.000 mennesker langs gatene i Montmartre og den franske hovedstaden for å se landeveisrittet. Det ga ikoniske bilder.

– Da var det bare 50 ryttere igjen i teten da feltet kom til Montmartre. Når vi kjører Tour de France, vil vi være 150 ryttere som kjemper om plassene i en veldig smal stigning. Det kan ende opp med å bli mer stressende enn de (arrangøren) ønsker, sa Vingegaard.

Ambivalent ekspert

TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad sier til NTB at grepet som nå tas både har positive og negative sider. Han peker blant annet på at massespurten på siste etappe har gitt feltets raskeste menn en grunn til å kjempe seg til Paris framfor å bryte rittet.

Nå ser bildet litt annerledes ut.

– Dette gjør etappen mye, mye mer åpen for andre typer ryttere og usikkert for spurterne, så dette er ikke gode nyheter for dem, sier Kaggestad.

– Dette er ingen god nyhet for Alexander Kristoff, og det gjør det litt mer spennende med tanke på Uno-X. Det blir kanskje én mulighet mindre for Kristoff og også Søren Wærenskjold, og hvor mange spurtere skal de da ta med i rittet? Det er ikke flust av etapper som peker seg ut som opplagte at ender i massespurt i årets ritt, legger han til.

Han utelukker ikke at sisteetappen også kan medføre endringer i sammendraget.

– Det åpner jo for det. Sannsynligvis er imidlertid ikke stigningen hard nok. Samtidig handler det litt om været også. Er det dårlig vær kan det bli vått i Paris, så får vi se hvilke utslag det gir, sier sykkeleksperten.

Fordel Pogacar?

Kaggestad mener at publikum er den store vinneren i grepet som arrangøren nå har tatt.

– Dette gjør at det blir en nerve til siste slutt, sier han – og peker på at særlig én rytter trolig er ekstra fornøyd.

– Jeg tror en rytter som Tadej Pogacar ser muligheter i dette. Nå kan han plutselig vinne med gul trøye på Champs-Élysées. Både han og folkene rundt ser nok den vakre historien i det.

Tour de France starter 5. juli i Lille og avsluttes 27. juli i Paris.